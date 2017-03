Erhöhte Sicherheit bei Flandern-Rundfahrt

Montag, 27.03.2017

So werden als Schutz vor Angriffen mit Fahrzeugen Betonblöcke Teile der gut 260 Kilometer langen Strecke flankieren.

Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete, sind zudem in 17 besonderen Zonen Rucksäcke verboten. Mehr als 600 Polizisten werden die Strecke sichern. Nach Einschätzungen der Polizei werden für das zweite "Monument des Radsports" in dieser Saison, gleichzeitig eine der größten Sportveranstaltungen in Belgien, etwa 500.000 Zuschauer erwartet.

