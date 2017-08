Deutsche EM-Debüts missglückt

New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 4 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight PK National Rugby League Broncos -

Eels Champions Hockey League Jönköping -

Adler Mannheim New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard PK Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Champions Hockey League Grizzlys Wolfsburg -

Banska Bystrica Champions Hockey League Red Bull München -

Krakau New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Halbfinale National Rugby League Storm -

Rabbitohs Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Premiership Leicester -

Bath

Der EM-Start der deutschen Debütanten Maurice Tebbel und Laura Klaphake in Göteborg ist missglückt. Die beiden Youngster verzeichneten im Zeitspringen am Mittwoch jeweils zwei Abwürfe und mussten sich weit hinten einreihen.

Vor allem Tebbel war darüber "enttäuscht und verärgert". Mit seinem Paradepferd Chacco's Son patzte der 23-Jährige am Oxer und am Wassergraben, zudem verlor sein Pferd im Parcours ein Eisen.

"Chacco hat nicht so den Lauf gefunden wie sonst", sagte Tebbel: "Er hatte noch nie einen Fehler am Wasser, dass er jetzt ausgerechnet hier damit anfängt, ist extrem ärgerlich." Auch Klaphakes Wallach Catch me if you can patzte unter anderem am Wassergraben.

Tebbel monierte zudem den frühen Start, die tief stehende Sonne über dem Ullevi-Stadion habe den Reitern der ersten Gruppe die Aufgabe deutlich erschwert. "Es waren überall Schatten vor den Hindernissen, teilweise hat man gar nichts mehr gesehen", sagte Tebbel.

Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning ist hingegen bei der EM in Göteborg seiner Verantwortung als neuer Leitwolf des jungen deutschen Springreiter-Teams gerecht geworden. Im Zeitspringen legte Ehning mit seinem Wallach Pret a Tout eine Nullrunde in Bestzeit vor und übernahm zunächst die Führung im Klassement.

Der letzte deutsche Reiter ist Philipp Weishaupt mit Convall.