World Rally Championship 2019 - Rallye Monte Carlo: 2. Etappe heute im Livestream

Die World Rally Championship in Monte Carlo geht heute in die zweite Runde. Alles, was ihr über die 2. Etappe des WRC-Wettbewerbs wissen müsst und wo ihr die Etappe im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Rallye-Weltmeisterschaft geht knapp über das gesamte Jahr. Nach 13 Rennwochenenden beginnt das finale Event am 14. November in Australien.

WRC: Monte Carlo, 2. Etappe live auf DAZN

Der Streaminganbieter DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der WRC in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zeigt somit alle Rennen der World Rallye Championship.

World Rally Championship: Die Fahrer

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Hyundai Thierry Neuville (Belgien) Andreas Mikkelsen (Norwegen) Dani Sordo (Spanien) Sebastien Loeb (Frankreich) Toyota Ott Tänak (Estland) Jari-Matti Latvala (Finnland) Kris Meeke (Großbritannien) - Citroen Sebastien Ogier (Frankreich) Esapekka Lappi (Finnland) - - M-Sport Ford) Teemu Suninen (Finnland) Elfyn Evans (Großbritannien) Pontus Tidemand (Schweden) -

WRC 2019: Die Termine