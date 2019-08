MotoGP in Tschechien heute live: Das freie Training im TV, Livestream

Die MotoGP geht in die neunte Runde. Am heutigen Freitag steht das erste freie Training im tschechischen Brünn an. SPOX hat alle relevanten News zum Renn-Wochenende und erklärt wo ihr das Spektakel live miterleben könnt.

Hole dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat, und erlebe jede Sekunde der MotoGP hautnah!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

MotoGP in Tschechien: Das freie Training live im TV und Livestream

Eingefleischte Motorrad-Fans müssen jetzt stark sein. Im Free-TV wird nur das Qualifying und das Rennen live auf ServusTV übertragen. Für das freie Training müsst ihr demnach einen anderen Weg einschlagen.

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte der MotoGP gesichert und zeigt alle Sessions des jeweiligen Rennwochenendes live und in voller Länge. Der Tschechien-GP in Brünn ist somit inklusive Training ebenfalls im Programm von DAZN. Kommentieren wird den ganzen Spaß Eddie Mielke dort für euch.

Mit DAZN seht ihr nicht nur die komplette MotoGP, sondern auch die Rallye-Weltmeisterschaft, Handball, jede Menge Fußball, Boxen, Tennis, NBA, NHL und die NFL. Für nur 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr seht ihr auf DAZN mehr Sport als überall sonst.

MotoGP in Tschechien im Überblick

Nach der viel zu langen Sommerpause geht es endlich wieder los und die Motoren der Zweirad-Königsklasse heulen wieder. Zeit also, um einen Blick auf den Automotodrom in Brünn zu blicken, und die vergangenen Rennen Revue passieren zulassen.

Der Automotodrom in Brünn bietet den Fahrern insgesamt 5,403 km Asphalt, auf dem am Sonntag insgesamt 21 Runden gefahren werden. Die längste Gerade, die gleichzeitig auch Start- und Zielgerade ist, hat nur eine Länge von knapp 640 Metern. In der ersten Kurve könnte es also gleich zu spektakulären Attacken kommen.

Nach acht Rennen und stolzen fünf Siegen ist Honda-Fahrer Marc Marquez unangefochten auf dem ersten Platz in der Gesamtwertung. Währenddessen wartet Valentino "Il dottore" Rossi immer noch auf seinen ersten Sieg seit über zwei Jahren. Kann die Motorrad-Legende in Brünn zurückschlagen?

Der WM-Stand nach 9 Rennen:

Platz Fahrer Nation Punkte 1 Marc Marquez Spanien 185 2 Andrea Dovizioso Italien 127 3 Danilo Petrucci Italien 121 4 Ale Rins Spanien 101 5 Maverick Vinales Spanien 85 6 Valentino Rossi Italien 80 7 Jack Miller Australien 70 8 Fabio Quartararo Frankreich 67 9 Cal Crutchlow Großbritannien 67 10 Pol Espargaro Spanien 56

MotoGP: Der restliche Kalender

Nach dem Großen Preis von Tschechien stehen noch insgesamt neun Rennen aus. Weiter geht der Motorrad-Zirkus im österreichischen Spielberg nächste Woche.