MotoGP 2019: Termine und Live-Übertragung für das nächste Rennen

Sechs Rennen sind in der laufenden MotoGP-Saison schon absolviert. Der siebte Lauf der Weltmeisterschaft, der Catalan Grand Prix, findet diese Woche in Montmelo bei Barcelona statt. Hier bekommt ihr alle Infos rund um das nächste MotoGP-Rennen.

Ein heißes Rennen um die MotoGP-Meisterschaft liefern sich der Spanier Marc Marquez und der Italiener Andrea Dovizioso. Honda-Pilot Marquez wurde bei jedem der bisherigen sechs Rennen mindestens Zweiter, beendete aber den American Grand Prix nicht. Ducati-Fahrer Dovizioso war bei jedem Lauf mindestens Vierter, und konnte auch jedes Rennen zu Ende fahren.

MotoGP - Grand Prix von Katalonien: Alle Daten zum anstehenden Catalan GP

Das nächste Rennwochenende der MotoGP findet am 14.-16. Juni in Montmelo bei Barcelona auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Der Circuit de Catalunya ist 4,627 Kilometer lang und wurde 1991 fertiggestellt. Auf der Rennstrecke findet auch der Große Preis von Spanien in der Formel 1 statt.

Den Motorrad-Streckenrekord hält seit 2018 der spanische Ducati-Pilot Jorge Lorenzo mit einer Zeit von 1:40.021 Minuten. Lorenzo konnte letztes Jahr neben dem Streckenrekord auch den Catalan GP gewinnen. Rekordsieger auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist der Italiener Valentino Rossi mit sieben Siegen in Katalonien.

MotoGP 2019: Zeitplan des Catalan GP

Das Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei freien Trainings. Am Samstag folgen zwei weitere Trainingssessions, sowie die Qualifyings statt. Am Sonntag folgt nach dem Warmup das große Rennen.

Datum Zeit Session Freitag, 14. Juni 09.55 - 10.40 Uhr 1. Training Freitag, 14. Juni 14.10 - 14.55 Uhr 2. Training Samstag, 15. Juni 9.55 - 10.40 Uhr 3. Training Samstag, 15. Juni 13.30 - 14 Uhr 4. Training Samstag, 15. Juni 14.10 - 14.25 Uhr 1. Qualifying Samstag, 15. Juni 14.35 - 14.50 Uhr 2. Qualifying Sonntag, 16. Juni 9.40 - 10 Uhr Warm Up Sonntag, 16. Juni 14 Uhr Rennen

MotoGP: Der GP in Barcelona live im TV, Livestream und Liveticker

Die MotoGP wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Läufe des Rennwochenendes in Barcelona von Freitag bis Sonntag in voller Länge.

Aber auch ohne Abonnement könnt ihr auf dem Laufenden bleiben: SPOX liefert euch im ausführlichen Liveticker alle Neuigkeiten vom Circuit de Barcelona-Catalunya. Neben den Qualifikationsläufen wird selbstverständlich auch das Rennen am Sonntag getickert.

MotoGP-Ergebnisse: Italian GP 2019

Beim vergangenen Rennen in Italien gewann der Italiener Danilo Petrucci hauchdünn vor dem WM-Führenden Marc Marquez. Lediglich 0,043 Sekunden trennten die beiden Fahrer am der Ziellinie. Der WM-Zweite Andrea Dovizioso wurde bei seinem Heim-Grand-Prix Dritter. Für Legende Valentino Rossi endete der Heim-GP dagegen verfrüht. Nach einem Sturz war für den siebenfachen MotoGP-Weltmeister das Rennen bereits nach sieben Runden vorbei.

Platzierung Fahrer Team Zeit 1 Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati 41:33:794 2 Marc Marquez Repsol Honda Team +0,043 3 Andrea Dovizioso Mission Winnow Ducati +0,338 4 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR +0,535 5 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU +6,535 6 Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP +7,481 7 Michele Pirro Mission Winnow Ducati +13,288 8 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL +13,937 9 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing +16,533 10 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT +17,994

MotoGP - Saison 2019: Aktuelle Rangliste

Nach sechs der 15 Rennen haben sich in der Gesamtwertung zwei Fahrer vom Rest des Feldes absetzen können. Honda-Pilot Marc Marquez und Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso gelten nach dem Saisonstart als größte Favoriten auf dem WM-Titel. Aber auch die Verfolger Alex Rins, Danilo Petrucci und Legende Valentino Rossi haben noch Chancen auf den Titel. In der Teamwertung hat Ducati mittlerweile ein großes Punktepolster auf die Verfolger.

MotoGP: Fahrerwertung nach sechs Rennen

Platzierung Fahrer Punkte 1 Marc Marquez 115 2 Andrea Dovizioso 103 3 Alex Rins 88

MotoGP: Teamwertung nach sechs Rennen