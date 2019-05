MotoGP - Spanien-GP 2019: Qualifiying heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Die MotoGP-Saison 2019 ist in vollem Gange und nun steht bereits das vierte Rennwochenende an. Am heutigen Samstag messen sich die Fahrer im Qualifying des Grand Prix von Spanien in Jerez. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles über die Termine, Ergebnisse, Rangliste und könnt nachlesen, wo ihr das Qualifying im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER erleben könnt.

Sichere dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und erlebe die MotoGP-Saison 2019 live und hautnah!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

MotoGP - Spanien GP 2019: Qualifying heute im LIVESTREAM

Der Streaming-Portal DAZNbietet die Möglichkeit, den kompletten Spanien-GP im Livestream verfolgen zu können. DAZN zeigt das komplette Programm zum Rennwochenende in Jerez. Dies beinhaltet die Live-Übertragung aller Trainings, Qualifyings und Rennen. Auch die Rennklassen Moto2 und Moto3 werden gezeigt. Das Qualifying der MotoGP wird auf DAZN ab 14.10 Uhr übertragen.

MotoGP - Spanien GP 2019: Qualifying heute live im TV

Motorsport-Fans können zudem Live-Übertragungen zum Spanien-Grand-Prix im Free-TV sehen. So zeigt der österreichische Privatsender ServusTV das Qualifying am heutigen Samstag ab 14.10 Uhr live und in voller Länge. Der Sender überträgt zudem das 4. Training der MotoGP ab 13.30 Uhr sowie das Qualifying der Moto3 ab 12.25 Uhr und der Moto2 ab 15.05 Uhr.

MotoGP in Spanien: Vorschau

Bereits zum 33. Mal hintereinander wird beim Grand Prix von Spanien auf dem Circuito de Jerez in Andalusien gefahren. Und: Am Sonntag wird das 400. Rennen auf spanischem Boden in der MotoGP gefahren. Die ersten drei Rennen gewannen Ducati, Honda und Suzuki. Sollte in Spanien Yamaha, KTM oder Aprilia triumphieren, dann wäre es das erste Mal in der MotoGP überhaupt, dass vier verschiedene Rennställe die ersten vier Grands Prix gewinnen konnten.

MotoGP 2019: Alle Rennen im LIVETICKER

Wie gewohnt bietet SPOX ausführliche LIVETICKER für die gesamte MotoGP-Saison an. Somit seid ihr in der Lage, das komplette Geschehen auf den Rennstrecken auch ohne Bewegtbild zu genießen.

Zum SPOX-Liveticker der MotoGP und des Spanien-Grand-Prix kommt ihr hier.

MotoGP - Spanien GP - Termine: Training, Qualifying, Rennen

Einen Überblick über alle Termine zum Rennwochenende inklusive Training, Qualifying und Rennen bekommt ihr hier.

Session Tag/Uhrzeit 3. Training Sa. 09:55 - 10:40 Uhr 4. Training Sa. 13:30 - 14:00 Uhr 1. Qualifying Sa. 14:10 - 14:25 Uhr 2. Qualifying Sa. 14:35 - 14:50 Uhr Warm Up So. 09:40 - 10:00 Uhr Rennen So. 14:00 - 15:00 Uhr

MotoGP - USA-GP 2019: Ergebnisse im Überblick

Der zuletzt ausgetragene Grand Prix in Austin wurde vom Spanier Alex Rins gewonnen. Er beendete das Rennen vor der italiensichen MotoGP-Legende Valentino Rossi und dem Italiener Andrea Dovizioso. Rossi landete nur knapp mit +0.462 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz.

Pl. Fahrer Team Zeit Rückstand 1 Alex Rins Team Suzuki MotoGP 41:45.499 2 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP 41:45.961 + 0.462 3 Jack Miller Pramac Racing 41:53.953 + 8.454 4 Andrea Dovizioso Ducati Team 41:54.919 + 9.420 5 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT 42:03.520 + 18.021 6 Danilo Petrucci Ducati Team 42:06.975 + 21.476 7 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 42:11.610 + 26.111 8 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 42:15.242 + 29.743 9 Francesco Bagnaia Pramac Racing 42:16.107 + 30.608 10 Takaaki Nakagami LCR Honda 42:16.510 + 31.011

MotoGP 2019: Rangliste vor dem vierten Rennen

Vor dem vierten Rennen der laufenen MotoGP-Saison führt Andrea Dovizioso das Gesamtclassement vor seinem Landsmann Valentino Rossi und dem Spanier Alex Rins an.