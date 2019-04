MotoGP 2019: Der USA-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag findet das dritte Rennen der diesjährigen MotoGP-Saison statt. Hier erfahrt ihr, was ihr alles über den USA-GP wissen müsst und wo ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Marc Marquez ist und bleibt der Dominator auf dem "Circuit of the Americas" in Austin. Zum siebten Mal seit der Aufnahme in den Rennkalender im Jahr 2013 startet der Spanier von der Pole-Position, im Qualifying distanzierte er erneut die Konkurrenz.

Nachdem der letztjährige Weltmeister sich im ersten Saisonrennen noch Andrea Dovizioso geschlagen geben musste, gewann Marquez den Grand Prix in Argentiniern vor zwei Wochen souverän und führt das Gesamtklassement nun wieder an.

GP der USA: Wann findet das Rennen statt?

Das Rennen der MotoGP beginnt heute Abend um 21 Uhr MEZ. Davor finden die Rennen der Moto3 sowie Moto2 statt.

Uhrzeit Rennen 18 Uhr Moto3 19.20 Uhr Moto2 21 Uhr MotoGP

MotoGP heute live im TV und Livestream

Alle Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 könnt ihr auf der Streaming-Plattform DAZN verfolgen. Wenige Minuten vor Beginn der Moto3 startet die Übertragung mit folgendem Personal:

Kommentator: Eddie Mielke

Experte: Sandro Cortese

MotoGP: Die Startaufstellung des USA-GP

Marc Marquez startet auch heute wieder von der Pole Position, dicht gefolgt von Altmeister Valentino Rossi. Der Zweite der Gesamtwertung, Andrea Dovizioso, startet dagegen nur von Position 13.

Position Fahrer Team Zeit 1 Marc Marquez Repsol Honda Team 2:03:787 2 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha 2:04:060 3 Cal Crutchlow LCR Hona 2:04:147 4 Jack Millner Pramac Racing 2:04:416 5 Pol Esparargaro Red Bull KTM Factory Racing 2:04:472 6 Maverick Vinales Monster Energy Yamaha 2:04:489 7 Alex Rins Team Suzuki 2:04:534 8 Danilo Petrucci Ducati Team 2:04:696 9 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 2:04:941 10 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT 2:05:278

WM-Stand in der MotoGP 2019

Der Stand der MotoGP nach 2 von 19 Rennen: