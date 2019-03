MotoGP 2019: Der GP von Argentinien im TV und LIVESTREAM

Ab Freitag steht das zweite Rennen der MotoGP-Saison 2019 auf dem Programm. SPOX liefert euch einen Überblick zu allen Rennen und den Live-Übertragungen.

Verfolge ab sofort alle Rennen der MotoGP live und in voller Länge im kostenfreien DAZN-Testmonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Team von Repsol Honda stellt in dieser Saison mit Marc Marquez und Jorge Lorenzo zwei Kandidaten auf den Titel. Zwar landete Titelverteidiger Marquez beim ersten GP der Saison noch auf Rang zwei hinter dem Italienier Andrea Dovizioso, ist dennoch erster Anwärter auf den WM-Titel.

Beim anstehenden GP von Argentinien geht er folglich als Favorit ins Rennen. In den vergangenen Jahren fuhr Marquez auf dem Circuit in Termas de Rio Hondo frei nach der Devise "ganz oder gar nicht": Zweimal gewann er das Rennen, dreimal blieb er ohne Punkte.

© getty

GP von Argentinien: Überblick der Rennen in dieser Woche

Parallel zur MotoGP absolvieren auch die Fahrer der Moto2 und Moto3 in Argentinien ihr Rennwochenende. Am Freitag und Samstag werden die Freien Trainings sowie die Qualifyings absolviert, während am Sonntag die Rennen stattfinden.

Der Zeitplan aller Rennen am Sonntag (MotoGP, Moto2, Moto3):

Tag Uhrzeit Ereignis Klasse Sonntag, 31.03. 17.00 Uhr Rennen Moto3 Sonntag, 31.03. 18.20 Uhr Rennen Moto2 Sonntag, 31.03. 20.00 Uhr Rennen MotoGP

MotoGP live im TV und LIVESTREAM

Alle Fans der MotoGP dürfen sich auf die Übertragung aller Events am Wochenende freuen. Beim Streaming-Portal DAZN verpasst ihr keine Sekunde des Rennwochenendes in Argentinien. Alle Trainings, Qualifyings und natürlich auch die Rennen aller drei Klassen können als Abbonnent verfolgt werden. Zusätzlich gibt es bei DAZN ein Highlight-Magazin zu allen Rennen der MotoGP-Saison.

Im TV-Übertragung übertragen zum einen der österreichische Sender Servus TV, zum anderen das Schweizer Fernsehen (SRF) die Qualifyings und die Rennen.

So gestaltet sich der Zeitplan der Übertragungen im TV/LIVESTREAM:

Tag Ereignis TV-Übertragung LIVESTREAM Freitag, 29.03. Trainings aller Klassen keine DAZN (ab 13 Uhr & ab 17.15 Uhr) Samstag, 30.03. Freie Trainings keine DAZN (ab 13 Uhr) Samstag, 30.03. Qualifyings Servus TV (ab 16.25 Uhr) DAZN (ab 16.35 Uhr) Sonntag, 31.03. Rennen aller Klassen Servus TV (ab 16.30 Uhr) DAZN (ab 17 Uhr) Sonntag, 31.03. Rennen der Moto2, MotoGP SRFinfo (ab 18.50 Uhr), SRF 2 (ab 19.30 Uhr) DAZN (ab 17 Uhr)

GP von Argentinien: Tücken der Strecke in Termas de Rio Hondo

Der 4,8 Kilometer lange argentinische Kurs birgt in vielerlei Hinsicht Tücken für die Fahrer. Als Herausforderung gilt beispielsweise die Länge der Strecke mit fast fünf Kilometer. Repsol Hondas Chefmechaniker Aurin unterstreicht: "Argentinien ist eines der längsten Rennen. Deshalb ist das Erste, worum wir uns kümmern, das Benzin."

Abgesehen davon ist mit stark schwankenden äußeren Bedingungen zu rechnen. Bei vergangenen Rennen mussten die Fahrer insbesondere mit starken Regenfällen umgehen.

MotoGP 2019: Stand nach Saison-Auftakt beim GP von Katar