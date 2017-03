Folger: "Hätte besser enden können"

Montag, 27.03.2017

Beim Auftakt auf dem Losail Circuit nahe Doha verhinderte der Rennbeginn des früheren Moto2-Piloten eine bessere Platzierung. "Ich denke, ich hätte so in etwa um ein Top-6-Ergebnis kämpfen können. Aber das habe ich am Anfang verspielt, die ersten Runden waren heute meine Schwachstelle", sagte der Oberbayer.

Der Sieg beim Nachtrennen ging an Maverick Vinales (Spanien/Yamaha). Der nächste Grand Prix findet in zwei Wochen in Argentinien statt (9. April).

Alle Motorrad-News im Überblick