DTM in Hockenheim heute live: Qualifying, Rennen, TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Endlich ist es wieder soweit: Die DTM-Saison-2019 beginnt an diesem Wochenende mit dem Rennen in Hockenheim. Hier erfahrt ihr, welche Sender die DTM im Free-TV übertragen und wo ihr die DTM im Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Die neue DTM-Saison beginnt an diesem Wochenende. Das Auftaktrennen der Saison 2019 wird in Hockenheim ausgetragen. In diesem Jahr wird sogar ein Jubliläum gefeiert: Es ist mittlerweile die 20. Saison der DTM. In diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

DTM in Hockenheim live: Übertragung im Free-TV

Die komplette DTM-Saison 2019 wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen. SAT.1 hält die exklusiven Live-Rechte für die DTM-Serie und überträgt an den Samstagen und Sonntagen jeweils die Rennen. Dies gilt auch für die Rennen in Hockenheim. Die Übertragungen beginnen um 13 Uhr. Für die Moderation und Kommentierung ist für SAT.1 folgendes Personal im Einsatz:

Moderatoren: Andrea Kaiser & Matthias Killing

Kommentator: Edgar Mielke

Experten: Timo Scheider, Martin Tomczyk

DTM: Highlights im Fernsehen

Der Sender Sport1 zeigt am Sonntag zudem die Highlights des Rennen.

DTM: Die Rennen in Hockenheim im Livestream

Zudem bietet Ran kostenlos alle Rennen, Qualifyings und Trainingseinheiten im Livestream auf ran.de an. Dies gilt auch für die Rennen auf dem Hockenheimring. Am Samstag und Sonntag werden die Rennen im TV und Livestream gezeigt, die Trainings und Qualifyings kann man allerdings nur im Livestream auf ran.de verfolgen.

Aber auch auf der eigenen Website bietet die DTM einen LIVE-STREAM an. Diesen findet ihr auf DTM.com.

DTM: Hockenheim-Rennen im LIVE-TICKER

Mithilfe der ausführlichen SPOX-Liveticker könnt ihr alle Qualifyings und Rennen der DTM mitlesen: Hier geht's zum Liveticker des 1. Hockenheim-Rennens.

DTM 2019: Das Rennwochenende im Überblick

In der folgenden Tabelle habt ihr eine Übersicht zu einem üblichen Rennwochende in der DTM:

Tag Start Session Freitag 13.10 Uhr Freies Training 1 Freitag 13.55 Uhr Startübungen Freitag 16.30 Uhr Freies Training 2 Freitag 17.00 Uhr Startübungen Samstag 10.30 Uhr Qualifiying Rennen 1 Samstag 13.30 Uhr Rennen 1 Sonntag 10.45 Uhr Qualifiying Rennen 2 Sonntag 13.30 Uhr Rennen 2

DTM 2019: Alle Rennen der Saison im Überblick

Insgesamt wird in der DTM fünf Monate lang gefahren, beginnend Anfang Mai. Anfang Oktober wird die Saison dann in Hockenheim abgeschlossen.

DTM 2019: Alle Fahrer & Teams

Hier erhaltet ihr einen Überblick über alle Fahrer und Teams der diesjährigen DTM-Saison. Die größte Veränderung zum Vorjahr besteht im Wechsel des Vorjahressiegers Gary Paffett in die Formel E. Außerdem gehen fünf neue Fahrer an den Start.