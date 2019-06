MotoGP: Petrucci feiert Premiere - Rossi-Sturz schockt die Fans

Der italienische MotoGP-Pilot Danilo Petrucci (28) hat bei seinem Heimrennen in Mugello den ersten Sieg seiner WM-Karriere gefeiert. Der Ducati-Pilot setzte sich nach einem spannenden Vierkampf gegen den spanischen Weltmeister Marc Marquez (Honda) durch.

Alle MotoGP-Rennen der Saison 2019 gibt es live auf DAZN. Starte jetzt deinen Gratismonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Petruccis Teamkollege Andrea Dovizioso (Italien) wurde Dritter, knapp vor dem Spanier Alex Rins (Suzuki). Marquez baute mit nun 115 Punkten die Führung in der WM-Gesamtwertung vor Dovizioso (103) aus.

Der siebenmalige Königsklassen-Weltmeister Valentino Rossi schied dagegen bei seinem Heimrennen nach einem völlig missglückten Wochenende infolge eines Sturzes aus. Seine zahlreichen Fans, die in Mugello traditionell für tolle Stimmung sorgen und die Tribünen im markanten Rossi-Gelb färben, reagierten geschockt.

Der insgesamt zehnte WM-Titel für den "Doktor" rückt damit auch in der Saison 2019 in immer weitere Ferne. Sein Rückstand in der WM beträgt nach sechs von 19 Rennen bereits 43 Punkte.

Marcel Schrötter nach Pole im Rennen durchgereicht

In der Moto2 muss Marcel Schrötter weiter auf seinen ersten WM-Sieg warten. Der 26-Jährige vom deutschen Team Intact GP kam in Mugello trotz der Pole-Position nicht über den achten Platz hinaus.

Bereits am Start musste der Kalex-Pilot aus Vilgertshofen, der sich erst vor drei Wochen einer Fuß-OP unterzogen hatte, seine Spitzenposition abgeben. Im Verlauf des Rennens ging es nach einer guten Anfangsphase immer weiter zurück.

Den Sieg in der mittleren Klasse sicherte sich der Spanier Alex Marquez (Kalex) mit seinem zweiten Erfolg nacheinander. Der Bruder von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez verwies Luca Marini (Kalex), seines Zeichens Halbbruder von Superstar Valentino Rossi, auf den zweiten Platz. Schrötters Teamkollege Thomas Lüthi (Schweiz) wurde Dritter.

Moto3: Arbolino feiert ersten WM-Sieg

Die beiden weiteren deutschen Fahrer verpassten die Punkteränge klar. Lukas Tulovic (KTM) belegte den 20. Platz direkt vor Markenkollege Philipp Öttl. Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Italiener Lorenzo Baldassarri, der Vierter wurde, erfolgreich.

Einen weiteren Premierensieger brachte die Moto3 hervor. Der Italiener Tony Arbolino (Honda) gewann im Foto-Finish nach einer Windschatten-Schlacht vor seinem Landsmann und Markenkollegen Lorenzo Dalla Porta. Im Ziel fehlten Dalla Porta, der noch als Führender aus der letzten Kurve fuhr, gerade einmal 0,029 Sekunden auf Arbolino. Gesamtführender bleibt nach einem siebten Platz der Spanier Aron Canet (KTM).