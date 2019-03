MotoGP heute live: Qualifying in Argentinien im TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Rennwochenende der MotoGP steht heute das Qualifying in Argentinien auf dem Programm. In diesem Artikel erfahrt ihr alles rund um die MotoGP und wann und wo das Qualifying live im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

Die Saison in der MotoGP wird an diesem Wochenende mit dem zweiten Rennen fortgeführt. Zum sechsten Mal gastiert die Motorrad-WM dabei in Termas de Rio Hondo in Argentinien. Alle Infos rund um die MotoGP gibt es hier.

MotoGP: Qualifying heute im TV und Livestream

In Deutschland werden weder das Qualifying noch das morgige Rennen im Fernsehen zu sehen sein. Dafür gibt es die Möglichkeit, fast das komplette Programm an diesem Wochenende im Livestream auf DAZN zu verfolgen. Ab 16:35 Uhr könnt ihr das Qualifying dort also in aller Ruhe live zuhause oder unterwegs ansehen.

Ansonsten wird das Quaifying heute zusätzlich auf dem österreichischen Sender ServusTV übertragen.

MotoGP: Qualifying heute im Liveticker

On Top zum Livestream gibt es bei uns natürlich auch wieder ein Angebot zum Mitlesen. Das Qualifying in Argentinien wird auf SPOX im Liveticker angeboten, wodurch ihr nichts verpasst.

MotoGP: Qualifying in Argentinien

Auf der 4,8 Kilometer langen Strecke in der nordargentinischen Provinz Santiago del Estero drehen die Profis heute ihre schnellsten Runden. Insgesamt ist es schon der 16. Grand Prix in Argentinien.

1961 fand dort bereits das erste Motorrad-Event außerhalb Europas statt, bevor Argentinien lange Zeit kein Thema mehr im Zweirad-Sport war. Auf dem Kurs konnten bisher erst zwei Marken gewinnen: Honda mit Cal Crutchlow (2018) und Marc Marquez (2014, 2015), sowie Yamaha mit Maverick Vinales (2017) und Rossi (2015).

Der offizielle Zeitplan von heute:

Uhrzeit Klasse Event 13:00 - 13:40 Uhr Moto3 Freies Training 3 13:55 - 14:35 Uhr Moto2 Freies Training 3 14:50 - 15:35 Uhr MotoGP Freies Training 3 16:35 - 16:50 Uhr Moto3 Qualifying 1 17:00 - 17:15 Uhr Moto3 Qualifying 2 17:30 - 17:45 Uhr Moto2 Qualifying 1 17:55 - 18:10 Uhr Moto2 Qualifying 2 18:25 - 18:55 Uhr MotoGP Freies Training 4 19:05 - 19:20 Uhr MotoGP Qualifying 1 19:30 - 19:45 Uhr MotoGP Qualifying 2

MotoGP in Argentinien: Alle Daten zum Rennen

Die Strecke von Termas de Rio Hondo wurde 2007 entworfen und 2008 offiziell eröffnet. Die MotoGP wird dort seit 2014 regelmäßig ausgetragen. Mit insgesamt 14 Kurven und einer langen gerade von einem Kilometer ist die Strecke eine große Herausforderung für die Fahrer. Das Wetter könnte dabei eine ähnliche Rolle spielen wie letztes Jahr, als kurz vor dem Start alle bis auf Jack Miller noch einmal ihre Reifen wechselten, was zu einer kuriosen Startaufstellung führte.

WM-Stand in der MotoGP 2019

Der Stand der MotoGP nach dem ersten Rennen: