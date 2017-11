Alonso startet bei 24 Stunden von Daytona

World Series of Darts Live World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Das 24-Stunden-Rennen von Daytona ist eines der renommiertesten im Motorsport-Zirkus. Für die Auflage im Jahr 2018 hat mit Fernando Alonso ein Weltstar aus der Formel 1 zugesagt. Hier findet Ihr alle Infos zum Rennen, den Teilnehmern, über Livestream und die Historie von Daytona

Offiziell heißt das Rennen Rolex 24 at Daytona. Der Klassiker wird seit 51 Jahren ausgetragen und ist zurzeit Teil der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Bei Experten gilt das Rennen ob der Mischung aus stark überhöhten Kurven des vier Kilometer langen Ovals und den Streckenpassagen im Infield als einzigartig.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2017 gewann das Team von Wayne Taylor Racing das 24-Stunden-Rennen um NasCar-Legende Jeff Gordon im Dallara-Cadillac. Rekordsieger ist Porsche mit insgesamt 18 Siegen in Daytona. Allerdings liegt der letzte Triumph schon 14 Jahre zurück.

Bei der kommenden Ausgabe am 27. Januar 2018 startet mit Fernando Alonso ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus der Formel 1.

Wo finden die 24 Stunden von Daytona statt?

Das nach der Stadt Daytona benannte Rennen findet auf dem Daytona International Speedway statt. Die Rennstrecke liegt in Daytona Beach in Florida.

© getty

Wann finden die 24 Stunden von Daytona statt?

Das Haupt-Rennen findet vom 27. bis zum 28. Januar 2018 statt. Aufgrund der Jahreszeit ist die Dunkelphase des Rennens wesentlich länger als etwa bei den 24 Stunden von LeMans.

Die insgesamt viertägige Veranstaltung beginnt mit dem Qualifikationsrennen am 25. Januar und einem BMW-Endurance-Rennen am 26. Januar.

Zeitplan:

Donnerstag, 26. Januar:

16:20 Uhr - 17:20 Uhr: 1. Freies Training

19:30 Uhr - 20:00 Uhr: 2. Freies Training

21:10 Uhr - 22:40 Uhr: Qualifying in vier Abschnitten

Freitag, 27. Januar 2017:

01:00 Uhr - 02:30 Uhr: 3. Freies Training

16:00 Uhr - 17:00 Uhr: 4. Freies Training

Samstag, 28. Januar 2017:

20:30 Uhr: Rennstart zu den 55. 24 Stunden von Daytona

Gibt es einen Livestream?

Im deutschen Fernsehen ist keine Übertragung geplant. IMSATV bietet auf ihrer Homepage einen Livestream des 24-Stunden-Rennens an. Es kam in der Vergangenheit vor, dass in Europa der Livestream erst unmittelbar vor dem Rennstart freigeschaltet wurde. Kommentiert wird das Rennen von den bewährten Radio Le Mans-Sprechern in englischer Sprache. Zusätzlich gibt es ein Livetiming auf der offiziellen IMSA-Homepage.

Wer das Rennen nicht live verfolgen kann, wird in den Tagen danach auf dem offiziellen YouTube-Kanal von IMSA fündig werden. Dort werden die 24 Stunden in voller Länge hochgeladen und können on demand konsumiert werden.

Welche Fahrzeuge nehmen 2018 bei den 24 Stunden von Daytona teil?

Insgesamt nehmen 55 Fahrzeuge in vier unterschiedlichen Fahrzeugklassen am Hauptrennen teil.

Die Prototypen-Klasse P

In der Klasse Prototypen P fahren die technisch fortschrittlichsten Autos in Nordamerika. Sie werden speziell für die Rennstrecke entwickelt und haben mit herkömmlichen Straßenautos nichts gemeinsam. Es treten Daytona-Prototypen gegen Le Mans Prototypen (LMP2) gegeneinander an. Die Fahrerpaarungen bestehen in der Regel nur aus professionellen Rennfahrern. Es gehen folgende Modelle an den Start: Mazda DPi, Cadillac DPi, Nissan DPi, Ligier LM P2, Multimatic Riley LM P2, Oreca LM P2, Dallara LM P2

Die Prototypen Challenge (PC)

Die Prototypen der PC Klasse haben offene Chassis aus Karbon mit Karbonbremsen und einem sequenziellen Getriebe. Die Fahrerpaarung besteht aus professionellen Fahrern und Amateuren. Sie starten mit einem ORECA FLM09.

Die Gran Tourismo Le Mans (GTLM)

Die Fahrzeuge der GTLM sind die schnellsten GT Fahrzeuge beim Rennen. Es sind GT2 Fahrzeuge, die auf Serienmodellen basieren, mit diesen aber nicht mehr viel gemeinsam haben. 2018 starten die Modelle Aston Martin Vantage V8, BMW M6 GTLM, Corvette C7.R GTE, Ferrari 488 GTE, Ford GT GTE, Porsche 911 RSR GTE.

Die Gran Tourismo Daytona

Die Fahrzeuge in der GTD Klasse basieren ebenfalls auf Serienfahrzeugen, sind aber aerodynamisch und motorentechnisch nicht auf dem gleichen Level wie die Fahrzeuge der GTLM Klasse. Außerdem erfüllen die GTD Rennboliden die FIA GT3 Spezifikationen. Es starten: Acura NSX GT3, Aston Martin Vantage GT3, Audi R8 LMS GT3, BMW M6 GT3, Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracán GT3, Lexus RCF GT3, Mercedes AMG-GT3, Nissan GT3-R, Porsche 911 GT3-R

Prominente Fahrer in Daytona

Aus europäischer Sicht ist die Teilnahme Fernando Alonsos sicher die bemerkenswerteste Personalie. Nach seinem Ausflug weg von der Formel 1 beim legendären Indy 500 2017 startet der Spanier auch bei den 24 Stunden von Daytona. Der Termin kollidiert nicht mit dem Formel 1 Kalender.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister wird einen Ligier JS P217 Prototyp steuern. Alonso hat kürzlich erst seinen Vertrag bei McLaren verlängert und angekündigt, sich auch in anderen Rennserien ausprobieren zu wollen.

In der offiziellen Starterliste tauchen weitere ehemalige und aktuelle Fahrer etwa aus der Formel 1 und der DTM auf. Der Deutsche Nick Heidfeld etwa geht für das Team Rebellion Racing im Oreca an den Start.

Der frisch gekürte DTM-Champion DTM-Camp Rene Rast konkurriert im Cockpit eines Multimatic/Riley für das Team von VisilFlorida Racing um eine gute Platzierung.

Auch Robert Wickens, Mike Rockenfeller, Augusto Farfus, Martin Tomczyk und Dirk Müller sind für den Klassiker gemeldet.

Die Vorjahressieger bei den 24 Stunden von Daytona

2017 gewann das Wayne Taylor Racing Team (zum zweiten Mal nach 2005) um NasCar -Legende Jeff Gordon. In einem packenden Schlussspurt über 20 Minuten nach der letzten Gelbphase drehte Ricky Taylor den bis dahin Führenden Filipe Albuquerque um. Die Rennleitung entschied auf Rennunfall, sodass der Sieg an Jordan Taylor, Ricky Taylor, Max Angelelli und eben Jeff Gordon ging. Joao Barbosa, Christian Fittipaldi und Filipe Albuquerque mussten sich mit Platz zwei begnügen.

Die Sieger seit dem Jahr 2000

Jahr Team Fahrer Fahrzeug 2000 Viper Team Oreca Olivier Beretta, Dominique Dupuy, Karl Wendlinger Chrysler Viper GTS-R 2001 Corvette Racing Ron Fellows, Chris Kneifel, Franck Freon, Jonny O'connel Chevrolet Corvette C5-R 2002 Doran Lista Racing Didier Theys,

Mauro Baldi, Fredy Lienhard, Massimiliano Papis



Dallara SP1 2003 The Racer's Group Christian Fittipaldi, Terry Borcheller, Andy Pilgrim Porsche 911 GT3-RS 2004 Bell Motorsports Christian Fittipaldi, Terry Borcheller, Forest Barber, Andy Pilgrim Doran JE4 2005 Wayne Taylor Racing Wayne Taylor, Max Angelelli, Emmanuel Collard Riley Mk.XI 2006 Target Ganassi Racing Scott Dixon, Dan Wheldon, Casey Mears Riley Mk.XI 2007 Telmex Ganassi Racing Juan Pablo Montoya,Scott Pruett, Salvador Durán, Riley Mk.XI 2008 Telmex Ganassi Racing Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti, Scott Pruett, Memo Rojas Riley Mk.XI 2009 Brumos Racing David Donohue, Antonio Garcia, Darren Law, Buddy Rice Riley Mk.XI 2010 Action Express Racing João Barbosa, Terry Borcheller, Ryan Dalziel, Mike Rockenfeller Riley Mk.XI 2011 Tmelmex Chip Ganassi Racing Joey Hand, Graham Rahal, Scott Pruett,

Memo Rojas Riley Mk.XX 2012 Michael Shank Racing with Curb-Agajanian A. J. Allmendinger, Oswaldo Negri, John Pew, Justin Wilson Riley Mk.XXVI 2013 Chip Ganassi Racing Juan-Pablo Montoya

Charlie Kimball

Scott Pruett

Memo Rojas Riley Mk.XXVI 2014 Action Express Racing João Barbosa

Christian Fittipaldi

Sebastien Bourdais

Burt Frisselle Corvette DP 2015 Chip Ganassi Racing Scott Dixon, Tony Kanaan, Kyle Larson, Jamie McMurray

United SportsCar Championship 2016 Tequila Patrón ESM Ligier JS P2 2017 Wayne Taylor Racing Ricky Taylor, Jeff Gordon, Jordan Taylor, Max Angelelli Dallara-Cadillac DPi-V.R

Deutsche Hersteller und Erfolge

Die erfolgreichsten Fahrzeuge bei den 24h Daytona kommen aus Deutschland: Insgesamt 18, je nach Zählung auch 20 Mal war ein Porsche Sieger des Langstreckenrennens. Im Jahr 2003 errangen Jörg Bergmeister und Timo Bernhard mit ihrem Porsche 996 GT3 RS für das in der GT-Klasse startende Team "The Racer's Group" den Gesamtsieg.

Erfolgreichste Fahrer

Der Fahrer mit den meisten Gesamtsiegen war bis 2013 der Amerikaner Hurley Haywood (der übrigens alle Siege mit einem Porsche einfuhr). Erst 2013 konnte Scott Pruett mit seinem fünften Gesamtsieg zu Haywood aufschließen.