Todt: "Setzt ihn nicht unter Druck"

Montag, 30.01.2017

Als Ferrari-Teamchef war Jean Todt langjähriger Wegbegleiter von Michael Schumacher in dessen Ferrari-Jahren, in denen der Kerpener fünf seiner sieben WM-Titel gewann. Ob auch Sohn Mick in der Formel 1 landen wird, dazu will sich Todt nicht äußern. "Mick soll in Ruhe seinen Weg gehen, er liebt das Rennfahren, und er hat in der Formel 4 gezeigt, was er kann. Aber man sollte ihn in Ruhe weiterarbeiten lassen", sagte der Franzose, der Schumacher junior "schon als Baby kannte. Ich liebe diesen Jungen."

Alle Mehrsport-News in der Übersicht