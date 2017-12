Norweger Moen läuft Marathon-Europarekord

Premiership Live Harlequins -

Der Norweger Sondre Nordstad Moen ist beim Fukuoka-Marathon in Japan in für weiße Europäer nicht für möglich gehaltene Dimensionen vorgedrungen. Der 26-Jährige gewann am Sonntagmorgen die 71. Auflage des Traditionsrennens in 2:05:48 Stunden.

Damit blieb er 22 Sekunden unter dem bisherigen Europarekord des für die Türkei laufenden gebürtigen Kenianers Kaan Kigen Özbilen (2:06:10 im März 2016 in Seoul).

Moen, der London-Olympiasieger und Ex-Weltmeister Stephen Kiprotich (Uganda/2:07:10) klar auf Platz zwei verwies, verbesserte seine im April in Hannover erzielte Bestzeit (2:10:07) um mehr als vier Minuten.

Der deutsche Rekord von Arne Gabius liegt bei 2:08:33 Stunden.