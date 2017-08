Russland bleibt suspendiert

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Der Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF hat die Suspendierung Russlands bestätigt. Am Donnerstag votierten in der britischen Hauptstadt 166 Verbände für eine Verlängerung des wegen des Dopingskandals seit November 2015 bestehenden Ausschlusses. 21 Verbände stimmten dagegen. Erst am Montag hatte das IAAF-Council die Suspendierung des russischen Verbandes RusAF verlängert.

Bei der am Freitag beginnenden WM in London sind insgesamt 19 russische Sportler als neutrale Athleten zugelassen. Die Russen um Hochspringerin Maria Lasizkene, die dieses Jahr schon 2,06 m überquerte, dürfen aber nicht das russische Nationaltrikot tragen, bei einem WM-Titel würde auch nicht die russische Hymne gespielt. Auch die russische Flagge wird nicht gezeigt.

Im Rahmen des Kongresses zeigte die russische Fraktion in Person von RusAF-Präsident Dmitri Schljachtin immerhin seltene Einsicht. Nach seiner Amtsübernahme zu Beginn des Jahres 2016 sei "das Ausmaß der Krise in Russland" zunächst schwierig zu überblicken gewesen: "Aber ich habe mich eingehend mit der Situation befasst und verstehe, dass die Entscheidung der IAAF (zur Sperre Russlands, die Red.) die richtige war."

"Wichtiger Schritt zur Rehabilitation"

Schljachtin wolle sich zudem "bei all den Athleten entschuldigen, die um Gold- und Silbermedaillen gebracht wurden. Ich kann versichern, dass unser neues Team Doping bekämpfen wird und dass so etwas nicht wieder geschehen wird."

Runde Andersen, Vorsitzender der IAAF-Taskforce, wertete die Aussagen Schljachtins als "wichtigen Schritt auf dem Weg zur Rehabilitation der russischen Leichtathletik. Dmitri versteht, dass die klar existente Doping-Kultur in Russland geändert werden muss. Er versteht, welcher Schaden sauberen Athleten daraus entstanden ist."