Storl holt Pechstein-Freund als Mentaltrainer

Kugelstoßer David Storl arbeitet ab sofort mit einem Mentaltrainer zusammen. Der Lebensgefährte von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Matthias Große, soll dem Ex-Weltmeister auf dem Weg zur Leichtathletik-WM in London (4. bis 13. August) psychologisch unterstützen.

"Mein Ziel ist es, in dieser Saison im Kopf klar und aufgeräumt auf die WM zuzusteuern", sagte Storl: "Ich habe mich zuletzt häufig von Dingen beeindrucken und ablenken lassen, denen ich leider zuviel Bedeutung geschenkt habe."

Storl, der 2011 jüngster Kugelstoß-Weltmeister der Geschichte wurde und 2013 seinen Titel erfolgreich verteidigte, hatte im Vorjahr bei den Olympischen Spielen in Rio einen ersten kleinen Karriereknick erlitten. Beim Olympiasieg des US-Amerikaners Ryan Crouser belegte der Sachse "nur" Rang sieben.

Mit Große will Storl zurück zu alter Stärke. "Matze ist ein guter Typ. Wir kommen super miteinander klar. Seine Ansprache ist offen und direkt. Das gefällt mir", sagte der Schützling von Trainer Sven Lang. Mit seiner Saisonbestleistung von 21,31 m liegt Storl derzeit auf Rang zwölf in der Welt.

Große sorgte schon für Aufsehen

Große ist in der Sportszene nicht unumstritten. In dem jahrelangen Kampf gegen Pechsteins Dopingsperre ("Unrechtssperre") ging Große an der Seite der fünfmaligen Olympiasiegerin wenig zimperlich vor. Journalisten, Funktionäre und auch Mitglieder des Sportausschusses des Bundestages fühlten sich von Große mitunter bedroht oder belästigt.

Große ist Absolvent der Militärpolitischen Hochschule in Minsk und stand nach der Wende vor dem Nichts, bevor er als Immobilienunternehmer in Berlin Karriere machte. Er und Pechstein sind seit 2010 ein Paar.