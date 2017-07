Kugelstoßer Storl nähert sich WM-Form

Erlebe

Der deutsche Kugelstoß-Meister David Storl kommt rund drei Wochen vor der WM in London (4. bis 13. August) immer besser in Schwung. Beim Meeting in Gotha steigerte der 27 Jahre alte Leipziger seine Saisonbestmarke um 34 Zentimeter auf 21,87 m und rückte auf Platz sechs in der von Olympiasieger Ryan Crouser (USA/22,65) angeführten Jahresbestenliste vor.

"Gotha ist einfach der perfekte Wettkampftest vor der Weltmeisterschaft", sagte der zweimalige Weltmeister Storl, der wegen leichter Probleme an seinem Knie auf den letzten Versuch verzichtete: "Der Fokus liegt jetzt komplett auf der WM. Daher wollen wir nichts riskieren."

Bei den Frauen siegte die ebenfalls für London qualifizierte Leipzigerin Sara Gambetta mit persönlicher Bestleistung von 18,41 m.