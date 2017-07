Ennis-Hill und US-Staffel erhalten WM-Gold

World Matchplay Mi Live World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale World Matchplay So 20:00 World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Großbritanniens früherer Leichtathletik-Star Jessica Ennis-Hill erhält am 6. August verspätet WM-Gold. Nach der Dopingsperre gegen die russische Siebenkämpferin Tatjana Tschernowa wird der 31-Jährigen im Rahmen der Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) die Goldmedaille der Titelkämpfe von 2011 verliehen.

In Daegu/Südkorea hatte Ennis-Hill damals hinter Tschernowa Silber gewonnen. Es ist nach Berlin 2009 und Peking 2015 das dritte WM-Gold in ihrer Sammlung. Ennis-Hill, die nach Silber bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro im Vorjahr von der Leichtathletik-Bühne getreten war, hatte vier Jahre zuvor in London Olympiagold gewonnen.

Neben Ennis-Hill wird auch der US-amerikanischem 4x400m-Staffel nachträglich WM-Gold verliehen. Die 2013 in Moskau zunächst siegreiche russische Mannschaft war wegen eines Dopingvergehens ihrer Schlussläuferin Antonina Kriwoschapka disqualifiziert worden. Das US-Team wird die Medaillen am 4. August, dem Eröffnungstag der Wettkämpfe in London, erhalten.

Tschernowa war wegen Blutdopings für drei Jahre und acht Monate gesperrt worden. Sämtliche Ergebnisse zwischen dem 15. August 2011 und 22. Juli 2013 wurden annulliert.