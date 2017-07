Behindertensportler tödlich verunglückt

Erlebe

deinen Sport

live US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 16:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 15:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2

Die am Freitag beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten in London sind kurz vor dem Start von einem tödlichen Zwischenfall überschattet worden. Der Wurfspezialist Abdullah Hayayei (36) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kam am Dienstagnachmittag auf dem Trainingsgelände in Newham unter noch ungeklärte Umständen ums Leben.

Das teile das Internationale Paralympische Komitee (IPC) in der Nacht zum Mittwoch mit. Ärzte und Sanitäter konnten den Sportler nicht mehr retten, er verstarb im Stadion. Über die genauen Todesumstände soll am Mittwoch in einer Pressekonferenz informiert werden. Hayayei, der bei der WM an den Wettbewerben im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen teilnehmen wollte, soll nach Angaben der Daily Mail von einem Metallmast erschlagen worden sein.

"Wir sind tief bestürzt über diesen tragischen Vorfall und im Schockzustand. Die Gedanken sind bei Abdullahs Familie, seinen Freunden und Mannschaftskollegen", sagte IPC-Präsident Philip Craven.

Während der Eröffnungsfeier der Para-Leichtathletik-WM am Freitag im Londoner Olympiastadion wird es zum Gedenken an Hayayei eine Schweigeminute geben.