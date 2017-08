Hockey-Männer stürmen ins EM-Halbfinale

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Tag 4 Mayweather vs McGregor Live Mayweather vs McGregor: Main Fight PK National Rugby League Broncos -

Die deutschen Hockey-Männer sind bei der EM in Amsterdam ins Halbfinale eingezogen. Zum Abschluss der Gruppenphase erfüllte das Team von Bundestrainer Stefan Kermas seine Pflicht gegen Außenseiter Polen letztlich souverän und setzte sich mit 7:3 (3:2) durch.

Im Halbfinale treffen die deutschen Herren am Freitag (17.00 Uhr) auf den Olympia-Zweiten Belgien, der sich am lezten Gruppenspieltag ein 0:2 gegen Spanien erlauben konnte. Im anderen Spiel der Vorschlussrunde treffen die Niederlande auf England. Die Gastgeber setzten sich am Mittwochabend mit 6:0 gegen Österreich durch.

"Das ist ein anständiges Ergebnis", sagte Kermas, der mit seiner Mannschaft sieben Punkte aus drei Spielen eingefahren hat: "Die Mannschaft stand insgesamt kompakt, wir haben aber noch viele Torchancen ausgelassen." Niklas Wellen zeigte sich "nicht zufrieden damit, drei Tore von Polen zu kassieren. Wir sind aber in der Lage, das im Halbfinale abzustellen."

Lukas Windfeder (12.), Marco Miltkau (13., 59.), Wellen (21., 31.), Dieter Linnekogel (39.) und Tobias Hauke (48.) trafen für Deutschland. Polen verkürzte durch Mikolaj Gumny (24.), Maciej Janiszewski (29.) und Matheusz Poltaszewski (50.).

Das deutsche Team gab von Beginn an den Ton an, leistete sich aber nach 3:0-Führung im zweiten Viertel eine Schwächeperiode, die Polen für die Anschlusstreffer nutzte. Nach dem Seitenwechsel zog die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dann davon und ließ nichts mehr anbrennen.