Darts Masters in Brisbane live sehen: Tag 1 heute im TV und Livestream verfolgen

Am heutigen Freitag startet das dritte Turnier der diesjährigen World Series of Darts: Das Darts Masters in Brisbane. SPOX verrät euch, welche Spieler antreten und wo ihr den Wettbewerb live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Darts Masters in Brisbane heute live: TV-Übertragung und Livestream

Das Turnier beginnt am heutigen Freitag im BCEC im australischen Brisbane, wenn acht Topstars der PDC gegen acht regionale Qualifikanten aus Ozeanien antreten.

Im Fernsehen werden die Darts Masters nicht zu sehen sein, stattdessen könnt ihr dank DAZN live dabei sein, wenn unter anderem Titelverteiger Rob Cross antritt.

Der Streaming-Dienst übertragt alle Turniere der PDC World Series live und zeigt somit alle Matches an beiden Tagen in Brisbane. Sendebeginn ist pünktlich zur ersten Begegnung um 11 Uhr. Darüber hinaus zeigt auch der offizielle Kanal der PDC, PDC-TV HD alle Spiele live.

Darts Masters in Brisbane: Der Spielplan

Den Start machen Raymond van Barnefeld und der Neuseeländer Haupai Puha um 11 Uhr. Am Samstag werden dann die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale ausgespielt. Los geht's ebenfalls um 11 Uhr deutscher Zeit.

Die erste Runde im Überblick:

Uhrzeit Spieler 1 (PDC) Spieler 2 (Ozeanien) 11 Uhr Raymond van Barnefeld Haupai Puha Im Anschluss Daryl Gurney (3) Koha Kokiri Im Anschluss James Wade (4) Damon Heta Im Anschluss Simon Whitlock Brendon McCausland Im Anschluss Rob Cross (2) James Bailey Im Anschluss Michael van Gerwen Ben Robb Im Anschluss Gary Anderson Corey Cadby Im Anschluss Peter Wright (1) Kyle Anderson

Brisbane Darts Masters: Geschichte und Modus

Im vergangenen Jahr wurde das Turnier zum ersten Mal ausgetragen. Damals setzte sich Rob Cross gegen Michael van Gerwen mit 11:6 durch. 2019 kommt es also zur zweiten Ausgabe der Darts Masters in Brisbane.

Der Modus im Überblick:

1. Runde: Best of 11 Legs.

Best of 11 Legs. Viertelfinale: Best of 15 Legs.

Best of 15 Legs. Halbfinale: Best of 15 Legs.

Best of 15 Legs. Finale: Best of 15 Legs.

Darts Masters in Brisbane: Die Preisgelder

Insgesamt befinden 60.000 Pfund pro Turnier im Topf, der Sieger geht mit 20.000 Pfund nach Hause. Darüber hinaus werden bei jedem Turnier Punkte für die Rangliste vergeben, welche zur Ermittlung der qualifizierten Spieler für die World Series of Darts Finals in Amsterdam dienen.

Die Preisgelder im Überblick:

Sieger 20.000 £ Finalist 10.000 £ Halbfinalisten 5.000 £ Viertelfinalisten 2.500 £ Achtelfinalisten 1.250 £ Gesamt 60.000 £

Wolrd Series of Darts 2019: Termine und bisherige Sieger

Während sich Nathan Aspinall den ersten Titel gegen Michael Smith sichern konnte, setzte sich Peter Wright bei den German Masters gegen den Deutschen Gabriel Clemens durch.

Die bsiherigen Sieger udn Termine der Darts Masters 2019: