US Darts Masters 2019 heute live: Session 2 und Viertelfinale im TV/LIVESTREAM

Am gestrigen Donnerstag liefen zum insgesamt dritten Mal das US Darts Masters in Las Vegas an. Neben zahlreichen Topspielern wie Michael van Gerwen oder Rob Cross ist auch Titelverteidiger Gary Anderson erneut am Start. Hier erfahrt ihr, wo und wann die zweite Session sowie das Viertelfinale live im TV oder Stream übertragen wird.

Darts Masters 2019: Zeitplan am heutigen Freitag

Bereits gestern feuerten die weltbesten Dart-Profis ihre Pfeile in Richtung Zielscheibe. Den Masters-Abend eröffneten Gerwyn Price und Gary Mawson, die im Direkt-Duell aufeinandertrafen. Auf das Duell Price - Mawson folgte das Aufeinandertreffen von Nathan Aspinall und Shawn Brenneman, das Aspinall mit 6:2 für sich entscheiden konnte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kommt es zum vorletzten Duell des Tages, wenn Peter Wright auf Jeff Smith trifft. Zu guter Letzt steht um 0:45 Uhr deutscher Zeit, das letzte Duell auf dem Programm.

Nachdem alle Duelle der ersten Runde ausgespielt wurden, stehen sich die acht besten Spieler im Viertelfinale gegenüber. Dieses beginnt heute Abend um 21 Uhr (MEZ).

US Darts Masters 2019 heute live: Übertragung im TV?

Das diesjährige US Darts Masters wird nicht im Fernsehen zu sehen sein. Weder das Free-TV, noch das Pay-TV überträgt die Masters aus Las Vegas im Fernsehen.

Stattdessen wird das Event ausschließlich im Livestream übertragen. Zum einen sorgt die Streaming-Plattform DAZN für Live-Bilder, zum anderen ist das Live-Event im PDC-Livestream zu sehen.

US Darts Masters live: Session 2 und Viertelfinale heute im LIVESTREAM

Nach dem Einstieg am gestrigen Donnerstag macht DAZN schon heute Nacht mit Session 2 weiter. Die Live-Berichterstattung beginnt ab 3 Uhr deutscher Zeit.

Nur wenige Stunden später meldet sich die DAZN mit der nächsten Live-Übertragung aus der Mojave-Wüste in Vegas zurück. Am Freitag-Abend um 21 Uhr steigt das Viertelfinale des US Darts Masters, welches live und in voller Länge vom Streaming-Dienst DAZN übertragen wird.

US Darts Masters: Das Teilnehmerfeld im Überblick

Am US Darts Masters nehmen in der Summe 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzt sich dabei aus acht europäischen sowie acht amerikanischen Darts-Profis zusammen. Da das US Masters ein Einladungsturnier ist, werden alle Spieler von der PDC bestimmt.

Top 8 gesetzte Spieler aus Europa:

Michael van Gerwen

Rob Cross

Daryl Gurney

Gary Anderson

Peter Wright

Gerwyn Price

Michael Smith

Nathan Aspinall

8 Qualifikanten aus den USA und Kanada:

Darin Young

Jim Long

Elliot Milk

Gary Mawson

Leonard Gates

Shawn Brenneman

Daniel Baggish

Jeff Smith

US Darts Masters 2019 - Zeitraum, Austragungsort, Gewinner