Darts - World Matchplay 2019 heute live: 1. Runde im TV und Livestream

Am heutigen Samstag startet das World Matchplay 2019, welches im Darts neben der Weltmeisterschaft als wichtigstes und ältestes Turnier der PDC gilt. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Stars sich heute in der 1. Runde gegenüberstehen und wo ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Unter anderem sind Vorjahressieger Gary Anderson, der sich gegen Mensur Suljovic mit 21:19 durchsetzte, der Weltranglistenzweite Rob Cross, Gerwyn Price und Nathan Aspinell direkt am ersten Tag des World Matchday im Einsatz.

Der Österreicher Suljovic und Michael van Gerwen, der Erste der Weltrangliste, starten am Sonntag ins Turnier. Einziger Deutscher im Teilnehmerfeld ist Max Hopp.

Darts, World Matchplay 2019: Wo und wann findet das Turnier statt?

Das Turnier wird bereits seit 1994 im Emperess Ballroom des Winter Gardens von Blackpool ausgetragen, der Platz für rund 3.000 Zuschauer bietet. Start des Turniers ist am heutigen Samstag, den 20. Juli. Das erste Match beginnt um 20 Uhr.

Das Finale findet am Sonntag, den 27. Juli, um 20 Uhr statt.

World Matchplay 2019 heute live im TV und Livestream

DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für das World Matchplay gesichert. Mit der Stimme des Darts, Elmar Paulke, überträgt der Streaming-Dienst jeden Spieltag des Turniers live und in voller Länge. Neben dem Turnier zeigt DAZN auch alle weiteren großen PDC-Turniere.

Darts, World Matchplay: Die Teilnehmer und die 1. Runde im Überblick

Insgesamt sind beim World Matchplay 32 Teilnehmer vertreten. Den ersten 16 der PDC Order of Merit wurden dabei die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit in der 1. Runde zugelost. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 100.000 Pfund.

Samstag, 20. Juli 2019, ab 20 Uhr

1. Runde, Best of 19 legs

Nathan Aspinall Mervyn King Gerwyn Price Stephen Bunting Gary Anderson Danny Noppert Rob Cross Chris Dobey

Sonntag, 21. Juli 2019, ab 14 Uhr

1. Runde, Best of 19 legs

Darren Webster Krzysztof Ratajski Dave Chisnall Max Hopp Ian White Joe Cullen Michael Smith Jamie Hughes

Sonntag, 21. Juli 2019, ab 20 Uhr

1. Runde, Best of 19 legs

James Wade Jeffrey de Zwaan Mensur Suljovic Jermaine Wattimena Michael van Gerwen Steve Beaton Adrian Lewis Glen Durrant

Montag, 22. Juli 2019, ab 20 Uhr

1. Runde, Best of 19 legs