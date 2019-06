World Cup of Darts: England und Niederlande ohne Probleme ins Achtelfinale

Die Favoriten England und Niederlande haben ihre Aufgaben in der ersten Runde des World Cup of Darts in Hamburg mühelos gelöst. Österreich musste dagegen einen Rückstand wegstecken.

Die Engländer mit dem früheren Weltmeister Rob Cross und dem WM-Zweiten Michael Smith setzten sich gegen die Philippinen 5:1 durch.

Die Niederlande mit Weltmeister Michael van Gerwen und Neuling Jermaine Wattimena blieben gegen Spanien sogar ohne Legverlust und gewannen 5:0.

Österreich muss 1:3-Rückstand verkraften

England trifft im Achtelfinale auf Irland, die Niederländer bekommen es mit den Polen zu tun. Etwas schwerer tat sich Österreich mit Mensur Suljovic und Zoran Lerchbacher. Nach 1:3-Rückstand setzte sich das an Nummer acht gesetzte Duo gegen Russland mit 5:3 durch. Nächster Gegner sind die USA.

Das deutsche Duo Max Hopp und Martin Schindler hatte bereits am Donnerstag das Ticket für die zweite Runde durch ein klares 5:1 gegen Ungarn gelöst. Im Achtelfinale am Samstag (13 Uhr live auf DAZN) bekommen es Hopp und Schindler mit den an Nummer sieben gesetzten Belgiern zu tun.

Die Ergebnisse des Tages im Überblick