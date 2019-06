World Cup of Darts 2019: Tag 1 heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag startet der World Cup of Darts 2019 in Hamburg. Auf wen Deutschland in der ersten Runde trifft und wo ihr die Team-WM heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der World Cup of Darts 2019 findet vom 6. bis 9. Juni in der Barclaycard-Arena in Hamburg statt. Dort treten jeweils zwei Spieler als Team für ihr Land an. Für Deutschland sind, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, Max Hopp und Martin Schindler im Einsatz.

World Cup of Darts 2019 heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte des World Cup of Darts gesichert und zeigt somit alle Partien des Turniers live und in voller Länge. Im Free-TV ist das Event nicht zu sehen.

DAZN kostet ledilich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Neben der Live-Übertragung aller Spiele der Darts-Team-WM 2019 gibt es bei DAZN auch andere Sportevents aus dem Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey oder Handball live zu sehen.

World Cup of Darts 2019, Tag 1: Spielplan

Das deutsche Team, bestehend aus Max Hopp und Martin Schindler, trifft in der ersten Runde der World Cup of Darts auf Pal Szekely und Janos Vegsö aus Ungarn.

Uhrzeit Team 1 Team 2 Ab 19 Uhr Gibraltar Japan Im Anschluss Nordirland (6) Südafrika Im Anschluss Neuseeland Litauen Im Anschluss Belgien (7) Hongkong Im Anschluss Brasilien Schweden Im Anschluss Wales (3) Singapur Im Anschluss Ungarn Deutschland Im Anschluss Schottland (2) Dänemark

PDC World Cup of Darts: Max Hopp und Martin Schindler

Max Hopp und Martin Schindler gehen bei der Team-WM 2019 für Deutschland an den Start. Schon in den vergangenen zwei Jahren spielten die beiden stärksten deutschen Spieler als Team bei den World Cup of Darts.

Im Vorjahr scheiterten die beiden 22-Jährigen am späteren Weltmeister Niederlande mit Superstar Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld. Doch in diesem Jahr tritt Oranje mit einer neuen Team-Konstellation an, für Barney kommt Jermaine Wattimena ins Team.

Als Favoriten gelten die Engländer mit Ex-Weltmeister Rob Cross und WM-Finalist Michael Smith. Auch die an Position drei gesetzten Waliser, die mit Gerwyn Price und Jonny Clayton spielen, gehören zum Favoritenkreis.

World Cup of Darts 2019: Der Modus

Bei der Darts-Team-WM 2019 werden die teilnehmenden Nationen von Zweierteams vertreten. In Runde eins werden Doppelpartien über den Einzug in die nächste Runde entscheiden. Ab der zweiten Runde werden zwei Einzelspiele im Modus Best-of-Seven gespielt.

Falls es nach den beiden Einzelspielen unentschieden stehen sollte, werden die Gewinner in einem letzten Doppel ermittelt. Die Doppelpartie wird ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.

PDC Dart World Cup: Der Spielplan

Der World Cup of Darts startet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr. Das Finale steigt am Sonntag.