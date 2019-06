World Cup of Darts 2019, Tag 2: Heute live im TV und im LIVESTREAM

Seit gestern Abend findet die neunte Auflage des World Cup of Darts in Hamburg statt. Selbstverständlich sind Deutschland und Österreich ebenfalls mit von der Partie. Nachdem das deutsche Team bereits am Mittwoch den Einzug in die zweite Runde geschafft hat, müssen die Österreicher heute ran. Bei SPOX bekommt ihr alle Infos.

World Cup of Darts heute live: Übertragung im TV oder LIVESTREAM?

Im Free- oder Pay-TV wird es keine Live-Übertragungen vom World Cup of Darts geben. DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte vom einzigen Teamwettbewerb der Professional Darts Corporation gesichert. Folglich können alle Darts-Fans den gesamten Turnierverlauf live und in voller Länge auf DAZN mitverfolgen.

Wie schon gestern, beginnt die Live-Berichterstattung aus Hamburg um 19 Uhr. Auch heute ist folgendes DAZN-Duo mit von der Partie:

Kommentator: Elmar Paulke

Experte: Robert Marijanovic

PDC World Cup of Darts, 2. Tag: Kompletter Spielplan

Die ersten acht Erstrunden-Duelle wurden am gestrigen Donnerstag ausgespielt. Am heutigen Freitag werden die letzten acht Matches der 1. Runde ausgetragen.

Neben den an Acht gesetzten Österreichern, greifen auch die Titelfavoriten aus England und der Niederlande heute ins Turniergeschehen ein. Das erste Duell des Tages, zwischen China und den USA, ist für 19 Uhr terminiert. Im Anschluss stehen sich Italien und Kanada im direkten Duell gegenüber.

Der komplette Spielplan am 2. Turniertag - 1. Runde:

Uhrzeit Team 1 Team 2 19:00 Uhr China USA 19:30 Uhr Italien Kanada 20:00 Uhr Polen Tschechien 20:30 Uhr Irland Griechenland 21:00 Uhr England Philippinen 21:30 Uhr Österreich Russland 22:00 Uhr Australien Finnland 22:30 Uhr Niederlande Spanien

World Cup of Darts 2019 in Hamburg: Zeitraum, Austragungsort, Preisgelder

Der World Cup of Darts 2019 findet vom 6. Juni bis 9. Juni in Hamburg statt. Die Erstrunden-Sessions am Donnerstag und Freitag beginnen jeweils am Abend. Am dritten Turnier-Tag geht es mit der ersten Session der zweiten Runde schon ab 13.15 Uhr los. Die zweite Samstags-Session startet um 19.15 Uhr. Gleiches gilt für den Finaltag am Samstag.

In drei aufeinanderfolgenden Jahren beheimatete Hamburg den World Cup of Darts. Nach 2012, 2013 und 2014 ist die Stadt an der Elbe nun erstmals wieder Ausrichter des Team-Turniers. Als neuer Spielort fungiert die Barclaycard Arena, welche mit einem Fassungsvermögen von 16.000 Plätzen ausgestattet ist.

Die PDC schüttet auch in diesem Jahr eine beachtliche Summe an Preisgeldern aus. Für das Siegerteam hat der Dartverband pro Spieler ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Pfund ausgelobt.

Siegerteam: 30.000 Pfund pro Spieler

30.000 Pfund pro Spieler Runners-Up: 16.000 Pfund pro Spieler

16.000 Pfund pro Spieler Halbfinale: 10.000 Pfund pro Spieler

10.000 Pfund pro Spieler Viertelfinale: 7.000 Pfund pro Spieler

7.000 Pfund pro Spieler 1. Runde: 1.500 Pfund pro Spieler und 2. Runde: 4.000 Pfund pro Spieler

© getty

World Cup of Darts 2019: Modus und Termine im Überblick

Der Turnier-Modus ist einfach erklärt: In der ersten Runde entscheiden die Partien im Doppel über den Einzug in die nächste Runde. Ab Runde zwei werden dann je zwei Einzelspiele im Best-of-Seven-Modus ausgespielt.

Alle Termine des World Cup of Darts 2019 im Überblick:

Freitag, 07.06.2019:

Erste Runde (ab 19 Uhr) Samstag, 08.06.2019:

Nachmittags-Session:

Zweite Runde (ab 13 Uhr) Abend-Session:

Zweite Runde (ab 19 Uhr)

Sonntag, 09.06.2019:

Nachmittags-Session:

Viertelfinale (ab 13 Uhr)

Abend-Session:

Halbfinale und Finale (ab 19 Uhr)

PDC Dart World Cup: Sieger des World Cups

Alle Sieger des World Cup of Darts (seit 2010):