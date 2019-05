Premier League of Darts 2019: 14. Spieltag heute live im TV und LIVESTREAM

Die Premier League of Darts 2019 geht in die heiße Phase. Am 14. Spieltag findet das Event in Manchester statt. Alle Informtaionen zum Spieltag am heutigen Donnerstag bekommt ihr hier bei SPOX.

Ihr wollt die Premier League of Darts in Manchester live miterleben? Dann sichert euch jetzt den kostenfreien Probemonat von DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Premier League of Darts 2019, 14. Spieltag: TV-Übertragung und Livestream

Der 14. Spieltag der Premier-League of Darts ist am heutigen Donnerstag, den 2. Mai, sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen. Sport1 überträgt den Spieltag in Manchester ab 20 Uhr live. Darüber hinaus bietet der Sender auch einen Livestream auf der Webseite an.

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle vier anstehenden Duelle ebenfalls. Die Übertragung auf DAZN beginnt ab 20 Uhr mit Darts-Stimme Elmar Paulke als Kommentator.

Neben dem deutschen Kommentar, bietet DAZN allen Fans der Premier League zudem eine Live-Übertragung mit englischem Originalkommentar.

Premier League of Darts 2019: Der 14. Spieltag im Überblick

Gespielt wird in der Manchester Arena. Die Multifunktionsarena in Manchester bietet 21.000 Zuschauern Platz.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20:10 Uhr Rob Cross Michael Smith 21:00 Uhr Peter Wright Mensur Suljovic 21:45 Uhr Daryl Gurney Michael van Gerwen 22:30 Uhr James Wade Gerwyn Price

Premier League Darts: Rückblick auf den 13. Spieltag

Das Topspiel zwischen James Wade und Michael van Gerwen endete nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen auf hohem Niveau mit Remis. Der Österreicher Mensur Suljovic verpasste einen Sieg über Michael Smith und spielte ebenfalls 7:7.

Mensur Suljovic 7-7 Michael Smith

Rob Cross 7-7 Gerwyn Price

Daryl Gurney 8-4 Peter Wright

James Wade 7-7 Michael van Gerwen

Darts heute live: Vorschau

Weltmeister Michael van Gerwen führt die Tabelle nach 13 Spieltagen knapp vor Rob Cross an. Dahinter streiten sich die drei punktgleichen James Wade, Gerwyn Price und Mensur Suljovic um die anderen beiden Halbfinal-Plätze.

Auch Daryl Gurney kann mit nur einem Punkt Rückstand jederzeit in die Top vier vorrücken. Vize-Weltmeister Michael Smith und Peter Wright hingegen befinden sich abgeschlagen am Tabellenende.

Premier League of Darts 2019: Die aktuelle Tabelle

Michael van Gerwen führt die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung auf Rob Cross an. Mensur Suljovic liegt auf Rang fünf.