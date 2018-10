European Darts Championship: Modus, Übertragung, Livestream

Zwischen dem 25.10. und dem 28.10. findet in Dortmund die European Darts Championship statt. Hier gibt es alle Informationen zum Modus der Europameisterschaft der PDC sowie zur Übertragung im Livestream.

Rund zwei Monate vor der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally wird der Europameister ermittelt.

European Darts Championship: Wann und wo findet die EM statt?

Dortmund ist in diesem Jahr Austragungsort für das Turnier der besten Dartspieler Europas. In der Westfalenhalle wird vom 25. bis 28. Oktober der Europameister gesucht. In den vergangenen drei Jahren wurde noch im belgischen Hasselt gespielt.

Datum Uhrzeit Runde 25. Oktober 20 Uhr 1. Runde 26. Oktober 13.45 Uhr 1. Runde 26. Oktober 20 Uhr 2. Runde 27. Oktober 20 Uhr 2. Runde 28. Oktober 13.45 Uhr Viertelfinale 28. Oktober 20 Uhr Halbfinale 28. Oktober 22.30 Uhr Finale

Darts-EM: Wo kann ich die European Darts Championship live verfolgen?

Im deutschen Free-TV kann man die Darts-EM nicht verfolgen. Dafür hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Übertragung gesichert. Das Streamingportal zeigt sowohl die Nachmittagssessions am Freitag und Sonntag als auch die Abendsessions komplett live.

Darts-EM: Modus bei der European Darts Championship

Für die EM sind die besten 32 Spieler der European Tour qualifiziert. Hierfür wird die European Tour Order of Merit zu Rate gezogen. Damit ist es auch möglich, dass ein Nicht-Europäer die European Darts Championship gewinnt.

Im Gegensatz zur WM wird bei der Europameisterschaft im Leg-Modus anstatt im Set-Modus gespielt. In der ersten Runde braucht man sechs Legs, in der zweiten Runde und im Viertelfinale zehn Legs zum Gewinnen. Im Halbfinale und Finale wird im Modus Best-of-21 gespielt.

European Darts Championship: Die 1. Runde im Überblick