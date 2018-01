PDC Masters: Alle Infos zur Übertragung, Spielplan, Teilnehmer und Preisgelder

Basketball Champions League Elan Chalon -

Die sechste Auflage des PDC Masters findet vom 26. bis 28. Januar 2018 in der MK Arena in Milton Keynes in England statt. Die 16 besten Dartsspieler der PDC-Weltrangliste treten dort gegeneinander an. SPOX liefert euch alle Infos zur Übertragung, dem Spielplan, den Teilnehmern und Preisgelder.

Wer zum Stichtag unter den 16 besten Spielern steht, ist automatisch für das Turnier qualifiziert. Anders als bei fast allen anderen Turnieren gibt es bei "The Masters" keine Qualifikation. Seit 2015 wird in der ca. 2.000 Zuschauer fassenden MK Arena gespielt.

Im Vorjahr traf Michael van Gerwen im Finale auf Gary Anderson - am Ende setzte sich der Niederländer mit 11:6 durch. Der damalige frisch gebackene Weltmeister überzeugte im kompletten Turnier und kam auf einen Turnier-Average von 109,42.

Dieses Jahr finden die Masters jedoch das erste Mal ohne Darts-Legende Phil Taylor statt. Der 14-fache Weltmeister beendete mit der WM 2018 seine großartige Karriere als Profi-Darter. Er unterlag dabei im Finale seinem Landsmann Rob Cross deutlich mit 2:7.

Wann und wo finden die Masters statt?

Das Turnier beginnt am Freitag, den 26. Januar, um 20 Uhr. An den ersten beiden Tagen findet lediglich die 1. Runde statt. Am Sonntag, den 28. Januar, gibt es ab 13.45 Uhr die Viertelfinal-Partien zu sehen. Am selben Abend finden ebenfalls Halbfinale und Finale statt.

Runde Datum Uhrzeit 1. Runde 26. + 27.01.2018 20 Uhr Viertelfinale 28.01.2018 13.45 Uhr Halbfinale 28.01.2018 20 Uhr Finale 28.01.2018 22 Uhr

Wo kann ich die PDC Masters 2018 live sehen?

Das Turnier ist weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV zu sehen. Jedoch überträgt der Streaming-Dienst DAZN jedes Spiel des Turniers im Livestream.

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben Darts gibt es Spiele aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live zu sehen. Auch die Bundesliga-Highlights gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Auch die US-Ligen sind auf DAZN vertreten. Ausgewählte Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB stehen im Livestream zur Verfügung. Ebenfalls im Angebot: Tennis, Boxen, Golf und vieles mehr.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jeden Monat kündbar.

Wie wird gespielt?

In der 1. Runde wird nach dem Best of 19 Legs gespielt. Wer zuerst zehn Legs für sich entscheidet, gewinnt die Partie.

Ab dem Viertelfinale wird dann Best of 21 Legs gespielt. Somit gewinnt der Spieler, der zunächst elf Legs für sich entscheidet. Im Finale gewinnt ebenfalls der Spieler mit 11 Leg-Wins.

Die Teilnehmer des PDC Masters

Dave Chisnall

Raymond vasn Barneveld

Mensur Suljovic

Michael Smith

Rob Cross

Ian White

Peter Wright

Alan Norris

Simon Whitlock

James Wade

Daryl Gurney

Gerwyn Price

Gary Anderson

Benito van de Pas

Michael van Gerwen

Kim Huybrechts

Der Spielplan des PDC Masters 2018

1. Runde

Spieler 1 Spieler 2 Dave Chisnall Raymond van Barneveld Mensur Suljovic Michael Smith Rob Cross Ian White Peter Wright Alan Norris Simon Whitlock James Wade Daryl Gurney Gerwyn Price Gary Anderson Benito van de Pas Michael van Gerwen Kim Huybrechts

Viertelfinale

Spieler 1 Spieler 2 Wright/Norris Chisnall/Barneveld Suljovic/Smith Cross/White Gurney/Price Anderson/Pas Gerwen/Huybrechts Whitlock/Wade

Halbfinale

Spieler 1 Spieler 2 Gerwen/Huybrechts/Whitlock/Wade Gurney/Price/Anderson/Pas Wright/Norris/Chisnall/Barneveld Suljovic/Smith/Cross/White

Finale

Spieler 1 Spieler 2 Gerwen/Huybrechts/Whitlock/Wade/Gurney/Price/Anderson/Pas Wright/Norris/Chisnall/Barneveld/Suljovic/Smith/Cross/White

Preisgelder des PDC Masters 2018

Wie im Vorjahr beträgt das Preisgeld des PDC Masters 200.000 Pfund. Der Gewinner erhält 60.000 Pfund. Gelingt es einem Spieler einen 9-Darter zu werfen, erhält dieser eine Prämie von 5000 Pfund. Schaffen mehrere Profis das perfekte Leg, wird der Bonus aufgeteilt.

Platzierung Preisgeld Sieger 60.000 Pfund Finalist 25.000 Pfund Halbfinale 17.500 Pfund Viertelfinale 10.000 Pfund Letzte 16 5.000 Pfund

Die Sieger der Vergangenen Jahre

Jahr Begegnung Ergebnis Preisgeld 2017 Michael van Gerwen - Gary Anderson 11:7 200.000 Pfund 2016 Michael van Gerwen - Dave Chisnall 11:6 200.000 Pfund 2015 Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld 11:6 200.000 Pfund 2014 James Wade - Mervyn King 11:10 160.000 Pfund 2013 Phil Taylor - Adrian Lewis 10:01 160.000 Pfund

Tickets für die PDC Masters 2018

Freitag, 26.01: ab 34 Euro

Samstag, 27.01.: ab 36 Euro

Sonntag, 28.01, Viertelfinale: ab 35 Euro

Sonntag, Halbfinale + Finale: ab 45 Euro