Boxen: Dillian Whyte gegen Oscar Rivas heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstag, den 20. Juli, findet der Kampf zwischen Dillian Whyte und Oscar Rivas im Schwergewicht statt. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr den Fight live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Kampf der beiden Schwergewichte Dillian Whyte und Oscar Rivas wird den offiziellen Pflichtherausforderer für die WBC-Weltmeisterschaft im Schwergewicht hervorbringen. Der Sieger des Kampfes muss also gegen den Titelverteidiger Deontay Wilder ran.

Whyte gegen Rivas: Wo und wann findet der Kampf statt?

Der Kampf steigt am heutigen Samstag, den 20. Juli. Der "Ring Walk" ist gegen 22.30 Uhr angesetzt, der Kampf sollte daher gegen 23 Uhr starten. Austragungsort ist die O2-Arena in London, Großbritannien.

Dillian Whyte gegen Oscar Rivas live im TV und Livestream

Der Schwergewichts-Fight zwischen Whyte und Rivas wird live und in voller Länge beim Internetstreaming-Dienst DAZN gezeigt. Ab 19 Uhr ist der Sender live aus London mit dabei.

Neben der TV-Übertragung bietet DAZN auch über die DAZN-App einen Livestream zur Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones. So verpasst ihr auch unterwegs keinen Schlag der beiden Kontrahenten. Die App steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

Dillian Whyte gegen Oscar Rivas: Der Vergleich

Dillian Whyte VS. Oscar Rivas 31 Alter 32 Body Snatcher Spitzname Kaboom Brixton, London Herkunft Cali, Colombia 25 Siege 26 1 Niederlagen 0 18 K.O's 18 133 Runden 107 69 K.O % 69 1,93 m Größe 1,82 m

Whyte gegen Rivas: Die Kämpferprofile

Whyte ist bereits seit November 2017, über 600 Tage, die Nummer 1 in der WBC-Rangliste und hat seitdem alle Titel-Anwärter besiegt, um seinen Weg zu einem Weltmeistertitel-Fight zu bahnen. Dillian "The Body Snatcher" Whyte setzte Derek Chisora in seinem letzten Kampf durch einen brutalen K.o.-Sieg in der 11. Runde außer Gefecht.

Rivas ist ein weiterer gefährlicher Herausforderer für Whyte, mit dem er seine Weltranglistenführung aufs Spiel setzt. Rivas reiste im Januar zum Turning Stone Resort Casino nach Verona, New York, und knockte den ehemaligen WM-Herausforderer Bryant Jennings in der letzten Runde schwer aus.