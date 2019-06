Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Wer überträgt/zeigt den Kampf heute live?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt der Boxkampf zwischen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Herausforder Andy Ruiz. SPOX verrät euch, wer den Fight heute überträgt/zeigt.

Joshua gegen Ruiz: Wann und wo steigt der Kampf?

Der vierfache Weltmeister (IBF, IBO, WBO und WBA) Anthony Joshua verteidigt seine Titel in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni. Der Fight steigt im Madison Square Garden in New York City und beginnt um 4.30 Uhr deutscher Zeit.

Für den Briten Joshua ist es der erste Kampf in den USA. "Ich will Amerika erobern und nicht nur ein kleiner Teil davon sein", stellte der Schwergewichts-Weltmeister im Vorfeld klar.

Joshua vs. Ruiz: Wer überträgt/zeigt den Kampf heute live?

Im Free-TV wird der Boxkampf zwischen Anthony Joshua, genannt AJ, und Andy Ruiz nicht übertragen. Weder der Privat-Sender RTL, welcher für die Übertragung von großen Schlagabtäuschen bekannt ist, noch die Sportsender Eurosport und Sport 1 zeigen den Fight live.

Stattdessen hat sich DAZN die Rechte an dem WM-Kampf gesichert. Der Streamingdienst berichtete im Vorfeld bereits von der Pressekonferenz und dem Weigh-In. Die Berichterstattung mit Kommentator Uli Hebel und Experte Andreas Selak startet um 4.10 Uhr. Bevor es mit dem Hauptkampf los geht, stehen ab 23.30 Uhr sieben Vorkämpfe im Big Apple auf dem Programm.

Ein Abonnement bei DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Boxen - Head to Head: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. © getty 1/17 In der Nacht auf Sonntag steigt der WM-Kampf im Schwergewicht zwischen Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. (ab 4.30 Uhr live auf DAZN) im Madison Square Garden. Für den Vergleich der beiden Boxer hat SPOX einen Experten befragt... © imago 2/17 Schwergewichts-Europameister Agit Kabayel, der als Sparringspartner selbst schon mit Anthony Joshua im Ring stand, blickt für SPOX voraus und vergleicht beide Boxer im Head-to-Head. © getty 3/17 VORBEREITUNG - RUIZ JR.: Nach der Sperre von Jarrell Miller sprang der Mexikaner kurzfristig als Joshua-Gegner ein. Agit Kabayel: "Er hat Ende April Alexander Dimitrenko in fünf Runden besiegt. Er nimmt seine alte Vorbereitung mit und wird topfit sein." © getty 4/17 JOSHUA: AJ bereitet sich bereits seit Monaten auf diesen Kampftermin vor. Kabayel: "Der Unterschied zwischen Andy Ruiz und Jarrell Miller ist nicht groß, dadurch war keine große Umstellung nötig. Joshua ist perfekt vorbereitet." Vorteil Joshua: 0:1. © getty 5/17 DRUCK - RUIZ JR.: Der "Destroyer" empfängt AJ zu dessen Amerika-Debüt im Madison Square Garden in New York. Kabayel: "Ruiz hat überhaupt nichts zu verlieren. Er ist eingesprungen und kann mit einem Kampf zur Legende in Mexiko werden." © getty 6/17 JOSHUA: Kabayel: "Der Druck liegt klar bei AJ. Er kann sich in Amerika nur etablieren, wenn er Andy Ruiz ausknockt. Gerade nach dem Statement-Sieg von Deontay Wilder muss Joshua jetzt ein Zeichen setzen. Der Druck ist riesig." Vorteil Ruiz Jr: 1:1. © getty 7/17 ERFAHRUNG - RUIZ JR.: Der 29-Jährige gewann 31 seiner 32 Kämpfe, 20 davon durch K.o. Kabayel: "Er ist sehr erfahren und hat mehr Profikämpfe als Anthony Joshua absolviert. Gegen Parker stand er 12 Runden im Ring und lieferte einen großartigen Fight." © getty 8/17 JOSHUA: Der 29-Jährige gewann jeden seiner 22 Kämpfe, 21 davon durch K.o. Kabayel: "Er hat Olympia-Gold gewonnen, Klitschko geschlagen, Povetkin geschlagen. Ruiz hat nicht die Kaliber geboxt, die er geboxt hat." Vorteil Joshua: 1:2. © getty 9/17 KÖRPERLICHE AUSGANGSLAGE - RUIZ JR.: 1,88 m, 121,6 kg. Kabayel: "Er sieht auf den ersten Blick nicht aus wie ein Boxer, aber das täuscht. Er hat eine extrem gute Kondition und ist sehr schnell auf den Beinen. Er kann über 12 Runden marschieren." © getty 10/17 JOSHUA: 1,98 m, 112,4 kg. Kabayel: "Er ist ein Vollathlet mit einer brutalen Fitness. Für einen Schwergewichtsboxer hat er einen unglaublichen Körper. Er ist deutlich größer und wird kein Problem mit Ruiz' Schnelligkeit haben." Vorteil Joshua: 1:3. © getty 11/17 SCHLAGKRAFT - RUIZ JR.: Kabayel: "Ruiz ist sehr explosiv. Er ist allerdings kein klassischer One-Puncher und setzt nicht alles auf einen Schlag. Was ihn auszeichnet, sind die Kombinationen" © getty 12/17 JOSHUA: Kabayel: "Joshua hat eine enorme Rechte und weiß genau, wie er damit umzugehen hat. Er ist abwartender geworden, aber wenn die Rechte kommt, dann sitzt sie und der Kampf ist mit einem Schlag beendet." Vorteil Joshua: 1:4. © getty 13/17 KINN - RUIZ JR.: Kabayel: "Was ihn auszeichnet, sind seine sehr guten Nehmerqualitäten. Ruiz kann ziemlich viel einstecken, wie man im Kampf gegen Parker deutlich gesehen hat." © getty 14/17 JOSHUA: Kabayel: "Seine Nehmerqualitäten wurden oft infrage gestellt, aber er hat sich unheimlich verbessert. Dennoch: Joshua kann nicht so viel einstecken wie der zähe Mexikaner." Vorteil Ruiz: 2:4. © getty 15/17 TECHNISCHE FÄHIGKEITEN - RUIZ JR.: Kabayel: "Klassische mexikanische Schule, Ruiz kann sehr gut variieren und ist im Infight brandgefährlich. Seine Kombinationen und die hervorragende Beinarbeit zählen zu seinen großen Stärken." © getty 16/17 JOSHUA: Kabayel: "Joshua hat einen sehr variablen Boxstil und einen extrem guten Jab. Bei der Beinarbeit, die lange als seine große Schwäche galt, hat er sich außerdem enorm verbessert." Vorteil Joshua: 2:5. © getty 17/17 FAZIT: Kabayel: "Ruiz hat ein riesiges Kämpferherz und wird Joshua von Beginn an unter Druck setzen. Joshuas größte Stärke ist sein Selbstvertrauen. Wenn er mit dem Druck zurechtkommt, bleibt er Weltmeister." TIPP: Sieg Joshua durch K.o. in der 7. Runde.

AJ gegen Ruiz: Die Vorschau

Einen Tag vor dem Kampf trafen sich beide Kontrahenten im Madison Square Garden zum offiziellen Wiegen. Herausforderer Ruiz brachte, obwohl er zehn Zentimeter kleiner als Joshua ist, deutlich mehr auf die Waage als der Schwergewichts-Weltmeister. Der Mexikaner Ruiz zeigte ein Kampfgewicht von 121,6 Kilogramm auf und ist damit über neun Kilogramm schwerer als der 1,98 Meter große AJ (112,4 Kilogramm).

"Es war der Plan, schwerer zu sein, weil ich gegen einen größeren Boxer antrete", erklärte Ruiz im Anschluss. "Ich möchte Schwung hinter meinen Schlägen haben."

Nichtsdestotrotz geht Joshua als klarer Favorit in den Kampf. Der Brite gewann alle seine 22 Kämpfe, davon 21 durch Knockout. Zudem besitzt AJ die Weltmeistertitel der drei wichtigsten Verbände: WBA, WBO und der IBF. Lediglich der Titel der WBC fehlt Joshua noch, welcher sich momentan im Besitz von US-Amerikaner Deontay Wilder befindet.

Joshua unterschätzt seinen Gegner trotzdem nicht: "Gegen Andy zu kämpfen ist genauso gefährlich, wie gegen [Deontay] Wilder oder [Tyson] Fury. Sie haben alle ihre eigenen Fähigkeiten. Er wird mir Probleme bereiten und es liegt an mir als Champion, ihn zu überpowern", sagte der Schwergewichts-Weltmeister.

Die Kampfbilanzen im Vergleich: