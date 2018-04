Boxen - Daniel Jacobs gegen Maciej Sulecki: Livestream, TV-Übertragung und Termin

NFL Draft Sa 28.04. Tag 2: Wird der Deutsch-Amerikaner gedraftet? Hungarian Open Men Single Live ATP Budapest: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single Live WTA Istanbul: Viertelfinale A-League Live Newcastle Jets -

Melbourne City Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Premiership Leicester -

Newcastle Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays NHL Jets @ Predators (Spiel 1) NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 6) MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants World Rugby Sevens Series Singapur: Tag 1 J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory BSL Besiktas -

Karsiyaka Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Halbfinale Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes NFL NFL Draft: Tag 3 Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Pro14 Edinburgh -

Glasgow Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus NHL Bruins @ Lightning (Spiel 1) Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) NHL Sharks @ Golden Knights (Spiel 2) HBO Boxing Daniel Jacobs vs Maciej Sulecki MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants World Rugby Sevens Series Singapur: Tag 2 Primera División Getafe -

Girona Liga ACB Saski Baskonia -

Murcia Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Eredivisie Feyenoord -

Sparta Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Finale Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese FIA World Rallycross Championship 2. Lauf: Montalegre Premier League West Ham -

Man City Premiership London Irish -

Saracens Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Finale Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Liga ACB Estudiantes -

Real Madrid Primeira Liga Maritimo -

FC Porto MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp NHL Penguins @ Capitals (Spiel 2) MLB Yankees @ Angels Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks BMW Open Men Single ATP München: Tag 2 MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins Copa Libertadores Nacional -

Santos MLB Orioles @ Angels BMW Open Men Single ATP München: Tag 3 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Tag 3 J1 League Kobe -

FC Tokyo MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Viertelfinale BMW Open Men Single ATP München: Tag 4 Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Viertelfinale Premier League Darts Premier League: Birmingham MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Halbfinale BMW Open Men Single ATP München: Viertelfinale Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Halbfinale World Championship Russland -

Frankreich World Championship USA -

Kanada Basketball Champions League Ludwigsburg -

Monaco (Halbfinale) 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb World Championship Schweden -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Dänemark Basketball Champions League AEK Athen -

Murcia (Halbfinale) Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale World Championship Schweiz -

Österreich World Championship Norwegen -

Lettland Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua CEV Champions League (W) Conegliano -

Vakifbank Istanbul Premier League Lok Moskau -

Zenit Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Premier League West Bromwich -

Tottenham Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Halbfinale World Championship Frankreich -

Weißrussland Primera División Bilbao -

Real Betis World Championship Finnland -

Südkorea Premiership Harlequins -

Exeter Premiership Saracens -

Gloucester Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Matchroom Boxing Tony Bellew -

David Haye MLB Indians @ Yankees World Championship Tschechien -

Slowakei World Championship Dänemark -

USA MLB Cubs @ Cardinals Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners J1 League Hiroshima -

Kobe Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 2 Primera División Málaga -

Alavés World Championship Österreich -

Russland World Championship Südkorea -

Kanada Liga ACB Fuenlabrada -

Valencia Serie A Udinese -

Inter Mailand Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Finale Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby World Championship Schweden -

Tschechien Primera División Atletico Madrid -

Espanyol World Championship Deutschland -

Norwegen Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Liga ACB Gran Canaria -

Malaga Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox World Championship Slowakei -

Schweiz World Championship Lettland -

Finnland Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 3 World Championship Weißrussland -

Russland World Championship Deutschland -

USA World Championship Schweden -

Frankreich World Championship Kanada -

Dänemark Primera División Leganes -

Levante MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 4 World Championship Österreich -

Slowakei World Championship Südkorea -

Lettland 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb MLB Twins @ Cardinals World Championship Tschechien -

Schweiz World Championship Finnland -

Norwegen Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 5 World Championship Schweiz -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Südkorea Primera División Barcelona -

Villarreal World Championship Schweden -

Österreich World Championship Finnland -

Dänemark MLB Marlins @ Cubs Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand MLB Angels @ Rockies Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Slowakei -

Frankreich World Championship USA -

Lettland First Division A Charleroi -

Brügge MLB Giants @ Phillies World Championship Tschechien -

Russland World Championship Norwegen -

Kanada Premier League West Ham -

Man United Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Yankees

Am Samstag kommt es zum Kampf zwischen Daniel Jacobs und Maciej Sulecki. SPOX gibt euch alle Infos zur Übertragung im Livestream und zur Ausgangslage vor dem Box-Fight.

Jacobs und Sulecki kämpfen im Hauptkampf des HBO-Events Straight Outta Brooklyn um die Chance, den amtierenden Boxweltmeister im Mittelgewicht herauszufordern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Daniel Jacobs gegen Maciej Sulecki: Wann und wo findet der Kampf statt?

Das Duell zwischen dem US-Amerikaner Jacobs und dem Polen Sulecki findet in der Nacht zum Sonntag, den 29. April, um 3 Uhr statt. Austragungsort ist das Barclays Center im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn. Zuvor treten noch Jarrell Miller und Johan Duhaupas zum Faustkampf an.

Wo kann ich Daniel Jacobs gegen Maciej Sulecki sehen?

In Deutschland gibt es den Kampf nicht im TV zu sehen. Allerdings überträgt der Streamingdienst DAZN den Fight zwischen Jacobs und Sulecki live und exklusiv.

DAZN - das ist das sogenannte "Netflix des Sports". Ein OTT-Angebot, bei dem ihr rund 8.000 Sportevents pro Jahr live sehen könnt und das gerade einmal 9,99 Euro monatlich kostet. Der erste Monat ist sogar gratis.

Neben Boxen zeigt DAZN auch die US-Sport-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL sowie internationalen Top-Fußball und viele weitere Sportarten.

Daniel Jacobs' Profibilanz:

Kämpfe: 35

Siege: 33

K.o.-Siege: 29

Niederlagen: 2

Daniel Jacobs' fünf letzte Kämpfe:

Datum Gegner Resultat 11. November 2017 Luis Arias Sieg (UD) 18. März 2017 Gennady Golovkin Niederlage (UD) 9. September 2016 Sergio Mora Sieg (TKO) 5. Dezember 2015 Peter Qullin Sieg (TKO) 24. April 2015 Caleb Truax Sieg (TKO)

© getty

Maciej Suleckis Profibilanz:

Kämpfe: 26

Siege: 26

K.o.-Siege: 10

Niederlagen: 0

Maciej Suleckis fünf letzte Kämpfe:

Datum Gegner Resultat 21. Oktober 2017 Jack Culcay Sieg (UD) 24. Juni 2017 Damian Ezequiel Bonelli Sieg (TKO) 8. April 2017 Michi Munoz Sieg (KO) 18. Juni 2016 Jugo Centeno Junior Sieg (TKO) 16. Januar 2016 Derrick Findley Sieg (TKO)

Wettquoten für Daniel Jacobs gegen Maciej Sulecki