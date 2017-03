Boxtrainer-Legende Lou Duva ist tot

Donnerstag, 09.03.2017

"Die überwältigende Anzahl an Anrufen und Sympathiebekundungen von so vielen Freunden zeigen, wie sehr mein Vater geliebt und respektiert wurde", sagte Sohn Dino Duva in einem Statement: "Wir danken aufrichtig für die Unterstützung von jedem."

Duva Senior wurde 1922 als Sohn italienischer Einwanderer in New York geboren und war über 70 Jahre im Boxsport tätig. Unter anderem arbeitete er für Pernell Whitaker, Mekdrick Taylor und Joey Giardiello, der sich 1963 zum Weltmeister im Mittelgewicht kürte.

Duva starb eines natürlichen Todes in einem Krankenhaus in Paterson.