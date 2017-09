Ludwig/Walkenhorst mit zweitem Sieg bei DM

Champions Hockey League Live Banska Bystrica -

Die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben auch ihr zweites Spiel bei der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand gewonnen und spielen am Abend um den Einzug ins Halbfinale. Sechs Tage nach ihrem Triumph im World-Tour-Finale hatten die an Position zwei gesetzten Hamburgerinnen beim 2:0 (21:11, 21:11) gegen Sabrina Karnbaum/Natascha Niemczyk (Sonthofen) keine Probleme.

Ludwig/Walkenhorst bekommen es in der dritten Gewinnerrunde um 18.00 Uhr mit Karla Borger/Margareta Kozuch zu tun. Die Weltranglistenvierten Chantal Laboureur und Julia Sude kämpfen ab 17.00 Uhr gegen Victoria Bieneck/Isabel Schneider ebenfalls um die Teilnahme an der Runde der letzten Vier. Alle vier Duos haben je zwei Siege auf dem Konto.

Die DM in der 6000 Zuschauer fassenden Ahmann-Hager Arena ist traditionell das letzte nationale Turnier der Saison. Die besten 16 Frauen- und Männerduos des Landes nehmen an den Meisterschaften teil, ausschlaggebend ist die deutsche Rangliste.