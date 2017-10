DAZN zeigt die Champions League

Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) NHL Penguins @ Capitals MLB Yankees @ Indians (Spiel 5) Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Oktober European Challenge Cup Pau -

Gloucester Serie A Flamengo -

Fluminense NFL Eagles @ Panthers Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Oktober CSL Guangzhou Evergrande -

Yanbian European Rugby Champions Cup Ulster -

Wasps Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers European Challenge Cup Sale -

Toulouse Primera División Espanyol -

Levante Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale A-League Melbourne Victory -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Oktober J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford -

Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo World Championship Boxing LEO SANTA CRUZ VS CHRIS AVALOS World Championship Boxing ERISLANDY LARA VS TERRELL GAUSHA J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale Primera División Eibar -

La Coruna DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Oktober Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Bundesliga VfB Friedrichshafen -

Alpenvolleys Super Liga Radnik -

Partizan Belgrad Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge ACB Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Leganes NFL RedZone -

Week 6 Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman NFL Giants @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Oktober Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo NFL Colts @ Titans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

17.10.2017 Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

Telekom Baskets Bonn Basketball Champions League Teneriffa -

Ludwigsburg NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Oktober Basketball Champions League Medi Bayreuth -

SIG Strasbourg Basketball Champions League Sassari -

EWE Baskets Serie A Corinthians -

Gremio NBA Timberwolves @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Oktober BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 1 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 2 European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Oktober European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton NBA Cavaliers @ Bucks J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Oktober If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz v

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Oktober Primera División Villareal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou BSL Fenerbahce -

Gaziantep Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk ACB Real Madrid -

Malaga Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao NFL RedZone -

Week 7 Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

24. September Basketball Champions League Riesen Ludwigsburg -

Neptunas Copa del Rey Real Zaragoza -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics

Die Saison 2017/18 in der Basketball Champions League ist gestartet. Mit dabei: vier deutsche Klubs. Mit den EWE Baskets Oldenburg, den mhp Riesen Ludwigsburg, medi Bayreuth und den Telekom Baskets Bonn findet sich in jeder Gruppe ein deutsches Team. Hier gibt es also Infos zu den Teilnehmer, dem Modus, Termine und Livestreams.

Wie viele Teams nehmen an der Champions League teil?

In der zweiten CL-Saison spielen statt 40 nur noch 32 Teams um den Titel. 24 davon waren direkt für die Regular Season, die Gruppenphase, qualifiziert. Die übrigen acht Mannschaften wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Aus deutscher Sicht waren medi Bayreuth und die EWE Baskets Oldenburg gesetzt. Ludwigsburg zog durch Siege gegen Brüssel in die Regular Season ein, Bonn setzte sich gegen Kataja durch.

Wie funktioniert der Modus in der Champions League?

Die Regular Season begann am 10. Oktober 2017. Gespielt wird in vier Gruppen à acht Mannschaften. In dieser werden die Achtelfinalteilnehmer ermittelt. Die jeweils besten vier Teams ziehen in die Runde der letzten 16 ein. Diese wird vom 6. bis 14. März 2018 ausgetragen. Hier gibt es Hin- und Rückspiele.

Im darauffolgenden Viertelfinale werden die Teams für das Final Four, das vom 4. bis 6. Mai ausgetragen wird, ausgespielt. Das Finale steigt am 6. Mai.

Die Termine der Champions League

Runde Austragungszeitraum Anzahl Teams Regular Season 10. Oktober - 7. Februar 2018 32 Achtelfinale 6. März 2018 - 14. März 2018 16 Viertelfinale 27. März 2018 - 4. April 2018 8 Final Four 4.-6. Mai 2018 4

Wo kann ich die Champions League live sehen?

Die Rechte für die Liveübertragung der Basketball Champions League hat sich wie schon in der vergangenen Saison der Streamingdienst DAZN gesichert. Das OTT-Portal zeigt ab dem 2. Spieltag (17./18. Oktober 2017) alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie weitere ausgewählte Matches.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streamingdienst und kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz abonniert werden. Neben der Champions League zeigt DAZN auch Spiele der NBA.

Doch damit nicht genug, das Angebot des "Netflix des Sports" ist deutlich größer. Neben Basketball zeigt DAZN auch die großen US-Ligen NFL, MLB und NHL. Im Fußball ist der Anbieter sogar noch breiter aufgestellt. DAZN zeigt fast alle Spiele aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Diese können Live oder im Re-Live verfolgt werden. Zudem zeigt DAZN die Highlights aus der Bundesliga sowie der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Spielende.

Hier geht's zur kompletten Programmübersicht.

Die Gruppen der Champions League 2017/18

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Verhältnis Punkte 1 AS Monaco 1 1 0 90:53 2 2 Juventus 1 0 1 53:90 1 3 Baskets Oldenburg 0 0 0 0:0 0 4 Murcia 0 0 0 0:0 0 5 Hapoel Holon 0 0 0 0:0 0 6 BK Jenissei 0 0 0 0:0 0 7 Karsiyaka 0 0 0 0:0 0 8 Dinamo Sassari 0 0 0 0:0 0

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Verhältnis Punkte 1 Ludwigsburg 1 1 0 103:70 2 2 Gaziantep 1 1 0 82:77 2 3 Neptunas 1 1 0 75:73 2 4 Elan Chalon 1 0 1 73:75 1 5 Orlandia Basket 1 0 1 77:82 1 6 PAOK Saloniki 1 0 1 70:103 1 7 BK Bentspils 0 0 0 0:0 0 8 CB 1939 Canarias 0 0 0 0:0 0

Gruppe C

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Verhältnis Punkte 1 Bayreuth 1 1 0 96:79 2 2 Estudiantes 1 1 0 87:79 2 3 Reyer Venedig 1 1 0 108:101 2 4 Banvitspor 1 0 1 101:108 1 5 AEK Athen 1 0 1 79:87 1 6 Rosa RAdom 1 0 1 79:96 1 7 Strasbourg IG 0 0 0 0:0 0 8 Unioh Olimija 0 0 0 0:0 0

Gruppe D