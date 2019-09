Basketball-WM: Deutschland vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER

Das erste Spiel der Basketball-WM für Deutschland steht an. Das DBB-Team muss dabei mit Frankreich direkt gegen den schwersten Gegner der Vorrunde ran. Hier könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Basketball-WM: Deutschland vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das letzte Duell zwischen Deutschland und Frankreich fand bei der EuroBasket 2017 statt, damals gewann das DBB-Team etwas überraschend im Achtelfinale. Lässt sich das wiederholen? "Wir wissen, dass sie zu schlagen sind. Wir dürfen uns nicht verstecken, wenn wir unser Spiel spielen, können wir sie wieder schlagen", sagte Benzing.

Vor Beginn: Wie wichtig ist das Spiel? Blickt man auf eine mögliche Zwischenrunde, ist es gewissermaßen schon fast vorentscheidend. Das weiß auch der Kapitän: "Man sollte schon als Erster in die zweite Gruppenphase gehen, sonst nimmt man die Niederlage mit, dann wird es schwierig mit der Crossgruppe", sagte Robin Benzing. Der Hintergrund: Die ersten beiden Teams jeder Gruppe nehmen ihre Bilanz gegeneinander in die Zwischenrunde mit. Und in der Zwischenrunde könnten noch Duelle mit Teams wie Litauen und Australien warten.

Vor Beginn: Nun wird es endlich ernst - und zwar direkt mit einem richtigen Topspiel! Die deutsche Mannschaft startet mit dem Duell gegen Frankreich in die Basketball-WM in China. Um 14.30 Uhr deutscher Zeit geht es in Shenzhen los.

© getty

DBB-Team vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM sehen

Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich kann man sich online auch kostenlos live ansehen. Der Streaming-Dienst MagentaSport hat sich die Rechte an der gesamten Basketball-WM gesichert und überträgt alle Spiele in HD-Qualität. Man muss dafür weder etwas bezahlen noch eine Registrierung abschließen.

Man ist dabei nicht auf das Streamen am PC angewiesen. Über die App des Streaming-Dienstes, welche sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereitsteht, können die Spiele auf sämtlichen mobilen Endgeräten konsumiert werden.

Basketball-WM live: Die voraussichtlichen Starting Fives von Deutschland und Frankreich

So könnten Deutschland und Frankreich heute auflaufen:

Deutschland: Die voraussichtige Starting Five

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Dennis Schröder Ismet Akpinar Paul Zipser Maxi Kleber Daniel Theis

Frankreich: Die voraussichtige Starting Five

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Nando De Colo Evan Fournier Nicolas Batum Louis Labeyrie Rudy Gobert

Basketball: Die Tabelle in der deutschen Gruppe G