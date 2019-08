Basketball-WM 2019: Svetislav Pesic traut DBB-Team WM-Medaille zu

Der frühere Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic hält die deutsche Mannschaft bei der WM in China für einen ernsthaften Medaillenkandidaten. Pesic sieht auch Parallelen zur Europameister-Mannschaft von 1993, der auch der aktuelle Auswahlcoach Henrik Rödl angehörte.

"Wir hatten mehr Zeit zusammen, mehr Möglichkeiten zusammenzuwachsen. Die deutsche Mannschaft jetzt hat Talent", sagte Pesic dem Münchner Merkur: "Es ist eine Generation, die gut zusammenpasst. Sie haben Ambitionen, Ziele. Ich glaube, dass Deutschland zu den Medaillenfavoriten zählt."

Pesic führte Rödl und Co. vor 26 Jahren zum größten Triumph des Deutschen Basketball Bundes. Rödl hat für die WM vom 31. August bis zum 15. September einen starken Kader zusammen, er nominierte fünf NBA-Profis für seinen vorläufigen Kader, der an diesem Wochenende beim Supercup in Hamburg testet. Im ersten Spiel gegen Ungarn gelang dem DBB-Team ein deutlicher Auftaktsieg.

Für einen großen Erfolg braucht es laut Pesic vor allem einen starken Dennis Schröder. "Es hängt wie immer viel vom Point Guard ab", sagte der Trainer des FC Barcelona: "Er kann immer Akzente setzen, zum Korb ziehen, scoren."

Basketball-WM: Dieser DBB-Kader soll es in China richten © getty 1/15 Die Würfel sind gefallen, Bundestrainer Henrik Rödl hat seinen vorläufigen Kader für die Basketball-WM 2019 in China nominiert. Los geht es für den DBB am 1. September gegen Frankreich. SPOX zeigt den deutschen Kader. © getty 2/15 GUARDS - Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 38 Länderspiele - Stats 2018/19 (79 Spiele): 29,3 Minuten, 15,5 Punkte, 4,1 Assists, 41,4 Prozent FG. © getty 3/15 Maodo Lo (FC Bayern München): 49 Länderspiele - Stats 2018/19 (74 Spiele): 19,0 Minuten, 7,0 Punkte, 2,4 Assists, 48,2 Prozent FG. © getty 4/15 Ismet Akpinar (Besiktas): 29 Länderspiele - Stats 2018/19 (52 Spiele, ratiopharm Ulm): 23,9 Minuten, 10,1 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/15 Andreas Obst (ratiopharm Ulm): 10 Länderspiele - Stats 2018/19 (32 Spiele, Obradorio CAB/Spanien): 17,0 Minuten, 7,2 Punkte, 1,3 Rebounds, 42,5 Prozent 3P. © getty 6/15 Isaac Bonga (Washington Wizards): 2 Länderspiele - Stats 2018/19 (22 Spiele, Los Angeles Lakers): 5,5 Minuten, 0,9 Punkte, 1,1 Rebounds, 0,7 Assists. © getty 7/15 FLÜGELSPIELER - Paul Zipser (vereinslos): 31 Länderspiele - Stats 2018/19 (18 Spiele, Burgos/Spanien): 15,5 Minuten, 6,4 Punkte, 2,6 Rebounds, 44,9 Prozent FG. © getty 8/15 Robin Benzing (Zaragoza): 135 Länderspiele - Stats 2018/19 (38 Spiele, Besiktas/Türkei): 22,5 Minuten, 10,3 Punkte, 2,5 Rebounds, 45,8 Prozent FG. © getty 9/15 Niels Giffey (Alba Berlin): 61 Länderspiele - Stats 2018/19 (67 Spiele): 19,8 Minuten, 9,8 Punkte, 2,4 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 10/15 Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 19 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele): 21,2 Minuten, 6,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,1 Blocks, 45,3 Prozent FG. © getty 11/15 Danilo Barthel (FC Bayern München): 40 Länderspiele - Stats 2018/19 (75 Spiele): 23,4 Minuten, 10,1 Punkte, 4,3 Rebounds, 57,5 Prozent FG. © getty 12/15 Moritz Wagner (Washington Wizards): 0 Länderspiele - Stats 2018/19 (40 Spiele, Lakers): 10,2 Minuten, 4,7 Punkte, 2,0 Rebounds, 42,2 Prozent FG. © getty 13/15 CENTER - Daniel Theis (Boston Celtics): 32 Länderspiele - Stats 2018/19 (66 Spiele): 13,8 Minuten, 5,7 Punkte, 3,4 Rebounds, 54,9 Prozent FG. © getty 14/15 Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau): 54 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele, Baskonia/Spanien): 23,6 Minuten, 8,2 Punkte, 5,7 Rebounds, 2,4 Assists, 49,4 Prozent FG. © getty 15/15 Johannes Thiemann (Alba Berlin): 33 Länderspiele - Stats 2018/19 (63 Spiele): 14,1 Minuten, 7,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 61,1 Prozent FG.

Eine Medaille bei einer WM gelang den deutschen Basketballern bislang nur 2002. Damals war neben Rödl auch der inzwischen zurückgetretene Superstar Dirk Nowitzki beim Gewinn der Bronzemedaille dabei.