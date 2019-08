Basketball: DBB-Auswahl um Dennis Schröder bleibt weiter ungeschlagen - Maodo Lo verletzt

Die DBB-Auswahl hat auch das fünfte Vorbereitungsspiel vor der WM in China gewonnen. Das Team um Dennis Schröder drehte gegen Tunesien in Saitama/Japan nach einem durchwachsenen Start Mitte des zweiten Viertels auf und gewann recht locker mit 89:70. Wermutstropfen war die Verletzung von Maodo Lo, der böse umknickte.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg. Die DBB-Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl bleibt in der Vorbereitung auf die anstehende WM in China weiter ungeschlagen. Gegen Tunesien setzte Rödl diesmal auf die Starting Five aus Dennis Schröder, Ismet Akpinar, Paul Zipser, Maxi Kleber und Daniel Theis.

Die Deutschen legten auch gleich gut los, Tunesien hatte aufgrund der aggressiven Defense große Schwierigkeiten, gute Würfe zu kreieren. Auf der anderen Seite bestrafte das DBB-Team dies im Fastbreak mit zwei starken Alley-Oops. Danach schlichen sich aber einige Ungenauigkeiten ein, Tunesien übernahm zwischenzeitlich sogar die Führung, nachdem Ex-Mavs-Center Salah Mejri einen einfachen Dunk abschloss (14:17). Die Nordafrikaner lagen nach einem Viertel mit 20:16 vorne.

Basketball-WM: Dieser DBB-Kader soll es in China richten © getty 1/14 Die Würfel sind gefallen, Bundestrainer Henrik Rödl hat seinen vorläufigen Kader für die Basketball-WM 2019 in China nominiert. Los geht es für den DBB am 1. September gegen Frankreich. SPOX zeigt den deutschen Kader. © getty 2/14 GUARDS - Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 38 Länderspiele - Stats 2018/19 (79 Spiele): 29,3 Minuten, 15,5 Punkte, 4,1 Assists, 41,4 Prozent FG. © getty 3/14 Maodo Lo (FC Bayern München): 49 Länderspiele - Stats 2018/19 (74 Spiele): 19,0 Minuten, 7,0 Punkte, 2,4 Assists, 48,2 Prozent FG. © getty 4/14 Ismet Akpinar (Besiktas): 29 Länderspiele - Stats 2018/19 (52 Spiele, ratiopharm Ulm): 23,9 Minuten, 10,1 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/14 Andreas Obst (ratiopharm Ulm): 10 Länderspiele - Stats 2018/19 (32 Spiele, Obradorio CAB/Spanien): 17,0 Minuten, 7,2 Punkte, 1,3 Rebounds, 42,5 Prozent 3P. © getty 6/14 Isaac Bonga (Washington Wizards): 2 Länderspiele - Stats 2018/19 (22 Spiele, Los Angeles Lakers): 5,5 Minuten, 0,9 Punkte, 1,1 Rebounds, 0,7 Assists. © getty 7/14 FLÜGELSPIELER - Paul Zipser (vereinslos): 31 Länderspiele - Stats 2018/19 (18 Spiele, Burgos/Spanien): 15,5 Minuten, 6,4 Punkte, 2,6 Rebounds, 44,9 Prozent FG. © getty 8/14 Robin Benzing (Zaragoza): 135 Länderspiele - Stats 2018/19 (38 Spiele, Besiktas/Türkei): 22,5 Minuten, 10,3 Punkte, 2,5 Rebounds, 45,8 Prozent FG. © getty 9/14 Niels Giffey (Alba Berlin): 61 Länderspiele - Stats 2018/19 (67 Spiele): 19,8 Minuten, 9,8 Punkte, 2,4 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 10/14 Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 19 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele): 21,2 Minuten, 6,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,1 Blocks, 45,3 Prozent FG. © getty 11/14 Danilo Barthel (FC Bayern München): 40 Länderspiele - Stats 2018/19 (75 Spiele): 23,4 Minuten, 10,1 Punkte, 4,3 Rebounds, 57,5 Prozent FG. © getty 12/14 CENTER - Daniel Theis (Boston Celtics): 32 Länderspiele - Stats 2018/19 (66 Spiele): 13,8 Minuten, 5,7 Punkte, 3,4 Rebounds, 54,9 Prozent FG. © getty 13/14 Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau): 54 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele, Baskonia/Spanien): 23,6 Minuten, 8,2 Punkte, 5,7 Rebounds, 2,4 Assists, 49,4 Prozent FG. © getty 14/14 Johannes Thiemann (Alba Berlin): 33 Länderspiele - Stats 2018/19 (63 Spiele): 14,1 Minuten, 7,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 61,1 Prozent FG.

Maodo Lo verletzt sich am Knöchel

Tunesien überraschte weiter und traf stark von außen. Es folgte ein weiterer Schock für die Rödl-Truppe. Maodo Lo landete nach einem Floater auf dem Fuß von Mejri und blieb erst einmal liegen. Wenig später humpelte der Bayern-Guard hadernd in die Kabine. Er kehrte auch nicht mehr zurück, eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

Den NBA-Spieler der Tunesier bekamen die Deutschen zwar noch immer kaum in den Griff (schon 16 Punkte), doch offensiv lief es nun besser. Robin Benzing traf zwei Jumper, die DBB-Auswahl war wieder vorne, mit 42:35 ging es schließlich in die Kabinen.

DBB-Auswahl lässt es von draußen Dreier regnen

Nach dem Wechsel bauten die Deutschen den Vorsprung weiter aus, Tunesien hatte keine Antwort mehr auf das Pick'n'Roll, leichte Dunks waren die Folge. Positiv war auch, dass die Distanzwürfe nun insgesamt durch die Reuse gingen, unter anderem netzte Zipser gleich zwei am Stück. So stand es nach drei Vierteln 69:51 für die Deutschen.

Diesen Vorsprung gaben die Deutschen auch nicht mehr her, dafür sorgte Andi Obst, der von draußen sehr treffsicher war (5/10 Dreier). Schröder konnte ein wenig Kräfte sparen und beendete das Spiel mit 14 Punkten (6/10 FG) und 5 Assists. Deutschland traf insgesamt fast 42 Prozent von der Dreierlinie (15/36), gleich sieben Spieler versenkten mindestens einen Versuch. Bei Tunesien reichte die One-Man-Show von Mejri (30 Punkte, 13 Rebounds) nicht.

Deutschland vs. Tunesien: Der Boxscore der DBB-Auswahl

Spieler Minuten Punkte FG Dreier Rebounds Assists Dennis Schröder 28 14 6/10 1/5 3 7 Ismet Akpinar 18 3 1/3 1/3 1 2 Paul Zipser 23 15 5/8 3/3 5 4 Maximilian Kleber 27 15 6/8 3/4 4 2 Daniel Theis 22 10 5/8 0/2 8 2 Niels Giffey 19 0 0/3 0/1 0 1 Robin Benzing (C) 14 5 2/5 1/4 2 2 Isaac Bonga 0 0 - - 0 0 Andreas Obst 24 17 6/12 5/10 2 1 Maodo Lo 9 2 1/4 0/1 0 2 Danilo Barthel 17 7 3/3 1/1 5 0 Johannes Voigtmann 20 1 0/4 0/2 4 2 Johannes Thiemann 4 0 0/0 0/0 0 1

Für den DBB geht es bereits am morgigen Samstag weiter, wenn die Rödl-Truppe auf Japan (8 Uhr) um NBA-Rookie Rui Hachimura trifft. Danach wird Deutschland noch einen Test gegen Australien absolvieren, bevor am 1. September für die DBB-Auswahl die Weltmeisterschaft mit dem Spiel gegen Frankreich (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER) beginnt.