Endlich ist es soweit. Die Basketball-WM 2019 steht vor der Tür und das deutsche Team rund um OKC-Star Dennis Schröder ist bereits mitten in der Vorbereitung. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das gesamte Turnier live mitverfolgen könnt.

Das Team von Bundestrainer Hendrik Rödl konnte in der Vorbereitung zuletzt den Supercup in Hamburg für sich entscheiden. Gegen Ungarn, Tschechien und Polen präsentierten sich Theis, Schröder und Co. konzentriert.

Die DBB-Auswahl hatte wohl lange nicht mehr so viel Grund sich vor einem großen Turnier ernsthafte Medaillenchancen auszurechnen wie dieses Jahr. Der Kader ist eine attraktive Mischung aus erfahrenen Veteranen und flinken, jungen Spielern, angeführt von NBA-Star Dennis Schröder.

Basketball-WM 2019: Daten und Fakten

Die 18. Basketball-Weltmeisterschaft überhaupt wird vom 31. August bis zum 15. September in China ausgetragen.

Zudem geht es auch um Olympia-Tickets für das kommende Jahr in Japan. Die jeweils besten Teams der fünf Konförderationen qualifizieren sich direkt, Europa und Nordamerika haben sogar zwei fixe Slots. Ausrichter der Spiele, Japan, muss sich für den Basketball-Wettbewerb nicht qualifizieren.

Basketball-WM 2019: Wer überträgt das Turnier live?

Die Basketball-Fans in Deutschland dürfen sich auf eine umfassende und kostenfreie Übertragung der Spiele aus China freuen. Der Online-Sender Magenta Sport zeigt alle Spiele des Turniers live und in voller Länge in HD.

Anders als die weiteren Angebote von Magenta Sport wird die Weltmeisterschaft 2019 komplett kostenfrei zu sehen sein. Alle 92 Spiele des Turniers könnt Ihr unter magentasport.de live sehen.

Über die Magenta-Sport-App, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereitsteht, genießt Ihr die Basketball-WM 2019 auch unterwegs auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets.

© getty

Schröder, Theis und Co: Der deutsche Kader

Zuletzt schickte Bundestrainer Henrick Rödl NBA-Youngster Moritz Wagner nach Hause. Rödl begründete die Entscheidung mit dem stark besetzten Frontcourt der Nationalmannschaft und lobte Wagner trotzdem: "Ihm gehört die Zukunft"

Auch Neu-Bonner Joshiko Saibou musste bereits die Heimreise antreten. Hier der komplette Kader:

Spieler Team Dennis Schröder Oklahoma City Thunder (NBA) Isaac Bonga Washington Wizards (NBA) Ismet Akpinar Besiktas Istanbul Maodo Lo Bayern München Andreas Obst Ratiopharm Ulm Niels Giffey Alba Berlin Robin Benzing (C) Basket Saragossa Daniel Theis Boston Celtics (NBA) Maximilian Kleber Dallas Mavericks (NBA) Paul Zipser Bayern München Danilo Barthel Bayern München Johannes Voigtmann ZSKA Moskau Johannes Thiemann Alba Berlin

Basketball-WM 2019 bei SPOX

Ihr habt mal ein Spiel der Basketball-Weltmeisterschaft verpasst. Kein Problem. Hier bei SPOX versorgen wir euch regelmäßig mit Highlights der Spiele in China und halten euch mit den Ereignissen auf dem aktuellsten Stand.

Außerdem sind die SPOX-Liveticker live dabei und berichten umfassend zum Mitlesen. Neben der Basketball-WM und BBL-Spielen bieten die SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Tennis, Golf, Fußball, Eishockey und Darts im ausführlichen Live-Bericht an.

Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um und seht, was in der Welt des Sports so alles ansteht.

Basketball-WM: Die deutsche Gruppe

In dieser Gruppe muss Deutschland sich in der Vorrunde behaupten: