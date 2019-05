BBL-Playoffs, Viertelfinale heute live: Alle Spiele im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Die drei bestplatzierten Teams der BBL-Hauptrunde 2018/19 werden ihrer Favoritenrolle bislang auch in den Playoffs gerecht. Neben den Titelkandidaten Bayern München und ALBA Berlin, sind heute außerdem ratiopharm Ulm sowie die Basketball Löwen aus Braunschweig im Einsatz. Bei SPOX bekommt ihr einen Gesamt-Überblick zu allen Begegnungen sowie den Live-Übertragungen des Tages.

BBL-Playoffs 2019: Alle heutigen Viertelfinal-Begegnungen im Überblick

Am heutigen Sonntag duellieren sich insgesamt vier Erstligisten im Rahmen der BBL-Playoffs 2019. Nachdem ALBA Berlin und Bayern München jeweils mit 2:0 in Front sind, haben beide Teams in Spiel 3 heute ihren ersten Halbfinal-Matchball.

Die Hauptstädter empfangen am Nachmittag ratiopharm Ulm. Der FCB trifft im heimischen Audi Dome am Abend auf die Basketball Löwen aus Braunschweig.

Alle anstehenden Viertelfinal-Begegnungen der BBL-Playoffs 2019 im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.05.19 15 Uhr ALBA Berlin ratiopharm Ulm 26.05.19 18 Uhr FC Bayern München Basketball Löwen Braunschweig

BBL-Playoffs, Viertelfinale 2019 heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Beide Playoff-Viertelfinals werden heute im TV übertragen, wobei nur eines der zwei Spiele frei empfangbar zu sehen sein wird.

Das erste Playoff-Duell zwischen ALBA Berlin und ratiopharm Ulm strahlt der Pay-TV-Sender MagentaSport wie gewohnt live sowie in voller Länge aus. Darüber hinaus könnt ihr die Live-Partie ebenso im MagentaSport-Livestream abrufen. MagentaSport übertragt neben diesem Spiel alle weiteren Playoff-Partien live. Kunden der Telekom müssen in den ersten 12 Monaten für das Live-Angebot von MagentaSport nichts bezahlen. Erst ab dem zweiten Jahr sind alle Live-Inhalte nur noch kostenpflichtig zugänglich (4,95€/Monat).

Die zweite Playoff-Begegnung des Tages FC Bayern - Basketball Löwen Braunschweig wird vom Free-TV-Sender Sport1 übertragen, sodass diese Partie für alle bayerischen Basketball-Fans kostenfrei zugänglich ist. Auch strahlt Sport1 die Live-Partie via Livestream in voller Spiellänge aus.

FC Bayern - Basketball Löwen Braunschweig heute im LIVETICKER

Während das Viertelfinal-Duell ALBA - ratiopharm Ulm nicht per SPOX-Liveticker zu verfolgen ist, tickert SPOX das Spielgeschehen vom abendlichen BBL-Match des FC Bayern live und in voller Länge.

Damit bleibt ihr immer und überall bezüglich des Live-Ergebnisses dieses bayerisch-niedersächsischen Duells auf dem Laufenden.

Den Live-Spielverlauf der Playoff-Partie FC Bayern - Basketball Löwen Braunschweig könnt ihr hier abrufen. Der Liveticker ist sowohl per Web-Version als auch per SPOX-App abrufbar.

BBL-Playoffs: Kommende Duelle zwischen Bayern und Braunschweig

Im Falle eines Auswärts-Erfolgs der Braunschweiger beim amtierenden Meister, würde sich der Playoff-Kalender um mindestens eine weitere Viertelfinal-Begegnung erweitern. Dann müssten die Bayern noch einmal nach Braunschweig reisen und in Spiel 4 ran.

Mögliche Playoff-Viertelfinal-Spiele für den FCB und für Braunschweig:

Datum Uhrzeit Spiel Heim-Team Gäste-Team 28.05.19 20.30 Uhr 4 Basketball Löwen Braunschweig FC Bayern München 30.05.19 20.30 Uhr 5 FC Bayern München Basketball Löwen Braunschweig

BBL-Saison 2018/19: Tabelle nach der Hauptrunde

Feststehende Tabelle nach 34 absolvierten Spieltagen der BBL-Hauptrunden-Saison 2018/19: