Livestream - Basketball Champions League: Brose Bamberg vs. BK Banvit Bandirma

In der Basketball Champions League geht es in die ganz heiße Phase - und Brose Bamberg ist mittendrin! Das Team aus Freak City trifft im Achtelfinale auf den türkischen Vertreter BK Banvit Bandirma. In Kooperation mit DAZN zeigt SPOX das Hinspiel im LIVESTREAM FOR FREE. Hier kannst Du am 6. März um 20 Uhr in Bamberg dabei sein.

Für die Bamberger läuft es derzeit rund, wie die wettbewerbsübergreifend sechs Siege in Folge belegen.

In der Liga haben die auf Rang fünf liegenden Franken noch alle Chancen auf Platz zwei. Im Pokal-Finale gelang ein Sieg gegen Alba Berlin.

Nach einer souveränen Gruppenphase mit Rang drei greifen die Bamberger nun in der Champions League nach den Sternen. Doch Vorsicht ist geboten: Banvit Bandirma bewies mit Platz zwei in Gruppe A seine Gefährlichkeit.