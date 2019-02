WM-Qualifikation: DBB-Team vs. Israel heute live im Livestream

Für den Deutschen Basketball-Bund stehen die beiden abschließenden Begegnungen in der WM-Qualifiaktion an. Hier erfahrt ihr alles zur Partie des DBB gegen Israel.

Große Relevanz besitzt die Partie für die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl nicht mehr, schließlich ist das DBB-Team schon vor den Spielen gegen Israel und Griechenland für die Weltmeisterschaft in China qualifiziert.

Auch deswegen werden die deutschen NBA-Stars Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Maxi Kleber (Dallas Mavericks) und Daniel Theis (Boston Celtics) geschont. Zudem stoßen Danilo Barthel und Maodo Lo (beide FC Bayern Basketball) erst gegen Griechenland (24. Februar) zum Team.

Deutschland vs. Israel: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die vorletzte Qualifiaktions-Partie für die Basketball-WM 2019 in China findet am heutigen Donnerstag statt. Tipp-Off in Leipzig ist um 18.30 Uhr.

DBB-Team vs. Israel: Übertragung im TV und Livestream

Das Match gegen Israel ist nicht deutschen Free-TV zu sehen. Stattdessen können Kunden von Telekom Sports die Partie live und in voller Länge verfolgen. Der Stream bei Magenta Sport ist ab 18.15 Uhr abrufbar.

WM-Qualifikation: Die Tabelle