Heute beginnt die BBL: Alle Infos zu Saisonstart, Spielplan und wichtigen Terminen

Am heutigen 28. September beginnt die neue BBL-Saison. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr zum Saisonstart der Basketball-Bundesliga wissen müsst - und wo ihr die BBL live am Bildschirm verfolgen könnt.

Wann beginnt die BBL-Saison?

Der erste Spieltag der neuen Basketball-Bundesliga beginnt am 28. September 2018 mit dem Auftaktspiel des Meisters Bayern München. Die Bayern müssen auswärts bei ratipharm Ulm antreten. Am Freitag finden zudem zwei weitere Spiele statt.

BBL-Saison 2018/19: Wer sind die Favoriten?

Meister Bayern München ist auch in der kommenden Saison der große Favorit auf den Titel. In einer Umfrage der dpa setzten 14 der 18 Head Coaches auf den FCB als alten und neuen Meister. "Man muss sicherlich Bayern nennen", sagte ALBA-Coach Aito Garcia Reneses. "Sie haben schon letzte Saison sehr stark gespielt und werden das sicherlich auch diese Saison wieder tun."

Die Bayern haben sich unter anderem mit Guard Maodo Lo und Center Leon Radosevic verstärkt. Dazu holte man den Finnen Petteri Koponen vom FC Barcelona sowie NBA-Veteran Derrick Williams, 2011 der Second Pick im NBA-Draft.

Der erste Spieltag der neuen BBL-Saison im Überblick

ratiopharm Ulm - FC Bayern München

Alba Berlin - Science City Jena

Gießen 46ers - Mitteldeutscher BC

Eisbären Bremerhaven - Crailsheim Berlins

RASTA Vechta - medi Bayreuth

BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn

s.Oliver Würzburg - Brose Bamberg

Löwen Braunschweig - EWE Baskets Oldenburg

MHP Riesen Ludwigsburg - Fraport Skyliners

Wo kann ich die Spiele der BBL live verfolgen?

Die Telekom überträgt alle Spiele der BBL wie schon in der letzten Saison live. Für Telekom-Kunden, die das EntertainTV-Paket haben, ist das Ganze sogar kostenlos. Basketball-Fans haben jedoch die Möglichkeit für 9,95 Euro im Monat ein Jahresabo für die BBL zu buchen. Auch der TV-Sender Sport1 überträgt bis zu 47 Spiele der Saison live im Free-TV. In der Regel will man während der Saison das Topspiel am Sonntag zeigen.

Die ersten BBL-Spiele im Free-TV

Datum Heimteam Auswärtsteam 28. September 2018 (19 Uhr) ratiopharm Ulm FC Bayern München 14. Oktober 2018 (15 Uhr) Löwen Braunschweig FC Bayern München 20. Oktober 2018 (18 Uhr) ratiopharm Ulm Alba Berlin

Die wichtigsten Termine der BBL-Saison 2018/19

Saisonstart: 28.- 30. September 2018

28.- 30. September 2018 Ende der Hinrunde: 18./19. Januar 2019

ALLSTAR Day: 23. März 2019

Ende der Hauptrunde: 12.Mai 2019

12.Mai 2019 Beginn der Playoffs: 18./19. Mai 2019

18./19. Mai 2019 Ende der Playoffs: 27. Juni 2019

Pokal

Achtelfinale: 06./07. Oktober 2018

06./07. Oktober 2018 Viertelfinale: 22./23. Dezember 2018

22./23. Dezember 2018 Halbfinale: 20. Januar 2019

20. Januar 2019 Finale: 17. Februar 2019

BBL 2018/19: Neuer Modus im Pokal

Erstmals sind 16 Mannschaften im Pokal vertreten. Das sind alle Bundesligisten, minus die beiden Aufsteiger. Der Pokalsieger wird im K.o.-Modus ausgespielt.

Welche Teams spielen in dieser Saison in der BBL?

Team Tabellenpl. 2017/2018 FC Bayern München 1. Alba Berlin 2. MHP Riesen Ludwigsburg 3. Brose Bamberg 4. Telekom Baskets Bonn 5. Medi Bayreuth 6. EWE Baskets Oldenburg 7. Fraport Skyliners 8. s.Oliver Würzburg 9. ratiopharm Ulm 10. Gießen 46ers 11. Löwen Braunschweig 12 Science City Jena 13. BG Göttingen 14. Mitteldeutscher BC 15. Eisbären Bremerhaven 16. SC Rasta Vechta Aufsteiger HAKRO Merlins Crailsheim Aufsteiger

Die Titelträger der BBL der letzten zehn Jahre