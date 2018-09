Basketball WM-Quali - Deutschland gegen Estland heute live: TV-Übertragung, Livestream

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft fordert am heutigen Donnerstag, 13. September, um 18 Uhr in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 in China die Auswahl aus Estland. SPOX versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zum Spiel und verrät euch, wo ihr das Spiel verfolgen könnt.

Mit einer makellosen Bilanz geht das DBB-Team in das WM-Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Estland. Nach bislang sechs Siegen in sechs Spielen wäre das Ticket für China mit einem Erfolg in Estland zum Greifen nahe. Weitere sechs Spiele sind noch zu spielen, die besten drei Teams jeder Gruppe lösen das Ticket für die WM im kommenden Jahr. Momentan steht die DBB mit den punktgleichen Griechen an der Spitze ihrer Gruppe.

Deutschland gegen Estland: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung in der Qualifikation um die Teilnahme an der WM 2019 in China beginnt heute Abend um 18 Uhr in der Saku-Suurhall-Arena in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Deutschland gegen Estland: TV-Übertragung, Livestream

Die gesamte WM-Qualifikation ist auf Telekom Sport zu sehen, wo bereits der VTG Supercup in Hamburg zu sehen war. Im Gegensatz zu dem Vorbereitungsturnier stehen die Quali-Spiele allerdings nicht kostenlos zur Verfügung, nur Telekom-Sport-Kunden können die WM-Qualifikation verfolgen.

Bundestrainer Henrik Rödl warnt vor Estland und Israel

Estland, 47. der Weltrangliste, ist nur sehr knapp der Sprung in die zweite Quali-Runde gelungen. Dennoch hebt DBB-Coach Henrik Rödl den warnenden Finger: "Estland und Israel sind starke Teams, auf dem gleichen Level wie wir", schätzt Rödl die zwei kommenden Gegner ein. "Estland hat zwar nicht das Niveau der Türkei oder Italien und besitzt keine großen Stars. Doch die flinken Distanzschützen können durchaus gefährlich werden", so Rödl nach dem Abschlusstraining.

