Breite Brust bei den Basketballern von Bayern München: "Haben den Charakter"

Die Basketballer von Bayern München gehen voller Selbstvertrauen in das EuroCup-Viertelfinale gegen den russischen Spitzenklub Unics Kasan. "Wir haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass wir den Charakter für solche Herausforderungen haben", sagte Trainer Sasa Djordjevic vor dem Auftakt am Dienstagabend (20.30 Uhr) in München.

Zwei Siege sind in der best-of-three-Serie zum Weiterkommen nötig. Am Freitag (18 Uhr) geht es in Kasan weiter, das dritte Spiel würde am 14. März (20.30 Uhr) wieder im Münchner Audi Dome stattfinden.

"Unics hat vergangene Saison noch in der EuroLeague gespielt und immer das Ziel, über den EuroCup-Sieg dorthin zurückzukehren", warnt Djordjevic. Der Titelgewinner qualifiziert sich automatisch für die Königsklasse, Kasan gewann 2011 den EuroCup und stand 2014 im Finale.

"Die Aufgabe ist sehr schwer", meint Djordjevic. Auch Bayern-Guard Nihad Djedovic stellt sich auf Probleme für den Bundesliga-Spitzenreiter ein: "Kasan ist eine sehr gute Mannschaft und heimstark, sie haben sehr viele erfahrene Spieler. Es wird eine sehr harte Serie für uns." Zu deren Start die Bayern ihren Fans rund zwei Wochen nach dem Triumph im deutschen Pokal 1000 Liter Freibier ausschenken.