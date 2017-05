NBA-Klubs offenbar heiß auf BBL-MVP

Mittwoch, 31.05.2017

Einem Bericht der Südwest Presse zufolge liegen Morgan mehrere Anfragen von NBA-Klubs vor, die den 28-jährigen US-Amerikaner in der Summer League vorspielen lassen wollen. Der Big Man war bereits im vergangenen Jahr in der Summer League für die Chicago Bulls am Ball.

Selbst wenn der Mann aus Ohio keinen NBA-Vertrag erhalten sollte, scheint eine Verlängerung seines Vertrages in Ulm nahezu ausgeschlossen. Der Grund: Gleich mehrere Vereine aus der Euroleague sollen den MVP der abgelaufenen Hauptrunde ins Visier genommen haben.

Morgan wechselte 2015 nach einem Engagement bei Panathinaikos Athen und der BG Göttingen nach Ulm. In dieser Saison kommt er auf 17.8 Punkte und 6.8 Rebounds pro Partie.

Raymar Morgan im Steckbrief