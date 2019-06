European Games heute live: Tag 4 im TV und im LIVESTREAM

Vom 21. Juni bis zum 1. Juli findet die Neuauflage der Europaspiele in Minsk statt. Heute steht der vierte Tag der European Games an. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um den Zeitplan am heutigen Montag sowie die Live-Übertragungen im TV und Livestream.

Am vierten Tag der European Games stehen unter anderem die Disziplinen Sportschießen, Judo und Trampolin auf dem Programm.

European Games, Tag 4 heute live: Übertragung der Europaspiele im TV

Die diesjährigen European Games werden live und exklusiv von Sport1 übertragen. Sport1 sorgt an allen neun Tagen für Live-Bilder aus Weißrussland, sodass die deutschen TV-Zuschauer keine Medaillenentscheidung verpassen.

Durch den Wettbewerb begleitet euch Moderatorin Laura Papendick. Als Kommentatoren gehen heute folgende Reporter an den Start:

Sport1-Kommentatoren: Steffen Bohleber, Hajo Wolff, Manfred Winter, Franz Büchner, Tobias Schimon

Mit der Live-Berichterstattung aus Minsk geht es heute schon um 8 Uhr morgens los. Die letzten Live-Events des Tages werden ab 18.15 Uhr übertragen.

European Games, 4. Tag live: Alle Disziplinen heute im LIVESTREAM

Selbstverständlich strahlt Sport1 alle neun Wettkampf-Tage auch im Livestream aus. Mithilfe des kostenfreien 24-Stunden-TV-Streams kommt jeder Sport-Junkie auch von unterwegs voll auf seine Kosten.

Insgesamt überträgt der Sportsender im TV und Stream 94 Stunden Live-Inhalte aus Minsk. Hinzu kommen Highlight-Clips aller 15 Sportarten, die täglich zur Verfügung gestellt werden.

Wem das noch nicht genug ist, kann Wettbewerbe, die nicht im Free-TV übertragen werden, ebenfalls im Pay-TV mitverfolgen. Parallel stattfindende Events zeigt der Sender auf Sport1+ im TV und im Livestream. Das Abo-Paket von Sport1+ könnt ihr für 10 Euro im Monat buchen.

European Games 2019, vierter Tag: Zeitplan des heutigen Wettkampftags

Den vierten Tag der European Games 2019 eröffnen die Sportschützen, bei denen es ab 8 Uhr morgens um die ersten Medaillen geht. Knapp anderthalb Stunde später greifen die Judoka ins Tagesgeschehen ein, gefolgt von den Basketballern (ab 12 Uhr). Die letzte Entscheidung des vierten Tages steht um 18.30 Uhr an.

Alle Entscheidungen des Tages bei den European Games im Überblick (4. Tag):

Uhrzeit Disziplin 8.00 Uhr Sportschießen - Entscheidungen in Pistole und Schrotflinte 9.30 Uhr Judo (mit Entscheidungen) 12.00 Uhr 3x3 Basketball (mit Entscheidungen) 14.00 Uhr Trampolin (mit Entscheidungen) 18.30 Uhr Aerobic (mit Entscheidung im Doppel)

European Games 2019: Aktueller Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel bei den European Games: