Tagebau rückt näher: Schumacher-Kartbahn in Kerpen vor dem Aus

Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Kooyong Classic ATP Kooyong: Halbfinale Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers Kooyong Classic ATP Kooyong: Finale NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Finale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Beşiktaş -

Büyükçekmece European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NBA Timberwolves @ Clippers

Eine der traditionsreichsten Kartbahnen Deutschlands steht vor dem Aus. Die Rennstrecke in Kerpen-Manheim bei Köln soll im Jahr 2020 dem Braunkohle-Tagebau Hambach weichen. Ein Alternativstandort für die Bahn, zu zwei Dritteln im Besitz von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, konnte trotz jahrelanger Suche bislang nicht gefunden werden.



"Es gibt keine neue Kartbahn", sagte der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, Jugendwart beim ansässigen Kartklub, dem Kölner Express: "Die gemeinsame Suche mit RWE hat zu keinem von der Bevölkerung mitgetragenen neuen Standort geführt. Es ist eine Schande. Hier sterben Tradition und erfolgreiche Jugendförderung gleichzeitig."

Denn mit dem Aus der Rennstrecke, auf der neben den Schumachers unter anderem auch der viermalige Champion Sebastian Vettel lernte, würde auch dem Kartklub Kerpen-Manheim die Existenzgrundlage entzogen. Die vom Energieversorgungskonzern RWE gezahlte Entschädigung sei laut Präsident Gerhard Noack für den Klub daher "in keinster Weise wichtig. Was wir brauchen, ist eine Kartbahn. Ohne Sportstätte für unsere Mitglieder gibt es auch keinen Klub mehr."

Über einen Verkauf seines Anteils des Geländes an RWE will der Klub im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am 1. Februar beraten. Die Kartbahn, die noch bis 2020 Bestandsschutz genießt, liegt am Rand des geplanten Abbaugebietes. Allerdings will RWE eine Änderung der Abbaugrenzen und damit einen Präzedenzfall vermeiden.