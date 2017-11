Curling-EM: Männer lösen WM-Ticket

NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Das Männer-Team des DCV hat das Ticket für die WM 2018 in Las Vegas gelöst. Die Mannschaft um Skip Alexander Baumann gewann bei der EM in St. Gallen gegen Russland 7:2. Mit 5:3 Siegen belegt Deutschland im Zehnerfeld den fünften Rang.

Im letzten Gruppenspiel am Donnerstagmorgen spielen die DCV-Männer gegen Norwegen um den Einzug ins Halbfinale.

Die deutschen Curlerinnen haben ihre Chance auf das WM-Ticket gewahrt. Die Mannschaft um Skip Daniela Jentsch feierte am Mittwochmorgen mit einem 9:4 gegen Italien den zweiten Sieg nacheinander und verbesserte sich auf den fünften Platz.

Allerdings weisen wie das deutsche Team auch Russland, Tschechien, Dänemark, Ungarn und die Türkei 2:5 Siege auf.

Jentsch und Co. treffen in ihren letzten beiden Spielen am Mittwochabend auf die Türkinnen und am Donnerstag auf Russland.

Männer-WM in Las Vegas

Die beiden deutschen Mannschaften benötigen jeweils mindestens Platz sieben, um sich für die Weltmeisterschaften 2018 zu qualifizieren. Die Männer-WM findet in Las Vegas statt, die der Frauen im kanadischen North Bay.

Ebenso geht es in St. Gallen darum, sich Selbstvertrauen für die entscheidende Olympia-Ausscheidung im Dezember in Pilsen zu holen, wo jeweils die beiden letzten Tickets für die Winterspiele in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) vergeben werden.